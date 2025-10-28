الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-الكولومبي-الولايات-المتحدة-لا-تحارب-تهريب-المخدرات-بل-تغزو-المنطقة-من-أجل-النفط-1106495241.html
الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط
الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بأنّ الضربات الأمريكية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي واستراتيجيتها المعلنة لمكافحة المخدرات لا تهدفان إلى مصادرة... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T19:46+0000
2025-10-28T19:46+0000
العالم
أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وقال الرئيس الكولومبي في تصريح للصحفيين في المملكة العربية السعودية: "لا داعي لإطلاق الصواريخ؛ فهي غير فعالة إطلاقا. ولا يبدو أن هذه الإجراءات تهدف في الواقع إلى مصادرة الكوكايين، بل هي أشبه بغزو، وهو غزو غير قانوني على نحو مبالغ فيه. هدفها هو النفط أكثر من حماية مجتمع أمريكا الشمالية من المخدرات غير المشروعة"، وفق تعبيره.ووصل بيترو إلى الرياض للمشاركة في المنتدى العالمي لمبادرة مستقبل الاستثمار، الذي جمع أكثر من 600 متحدث و15 رئيس دولة. هناك، قدم برنامجه حول الطاقة النظيفة، وسيادة أمريكا اللاتينية، وسياسة مكافحة المخدرات.في 19 أغسطس/آب، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شنّ عملية عسكرية في فنزويلا. جاء هذا التصريح عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا البوليفارية، ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والأسلحة النووية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقا فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي وزوجته وابنه ووزير الداخلية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب "بحماية الولايات المتحدة ومكافحة تهريب المخدرات". بدوره، وصف بيترو هذه الإجراءات الحكومية الأمريكية بأنها "تعسفية، تعكس نظاما قمعيا"، كما صرح في 25 أكتوبر/تشرين الأول بأنه فُرضت عليه عقوبات بسبب "معارضته الإبادة الجماعية في قطاع غزة".عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟مادورو: المخابرات الأمريكية أرادت تفجير سفينة خاصة ببلادها لإيجاد ذريعة للصراعالرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويلية
https://sarabic.ae/20251028/البنتاغون-نفذنا-ضربات-على-4-سفن-لتهريب-المخدرات-في-شرق-المحيط-الهادئ-1106482822.html
https://sarabic.ae/20251024/البنتاغون-6-قتلى-بضربة-أمريكية-على-قارب-لتهريب-المخدرات-في-البحر-الكاريبي-1106356839.html
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_122:0:2089:1475_1920x0_80_0_0_0b91984c181a7f37d1cfd05e86c6f842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط

19:46 GMT 28.10.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالبحر الكاريبي
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بأنّ الضربات الأمريكية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي واستراتيجيتها المعلنة لمكافحة المخدرات لا تهدفان إلى مصادرة المخدرات، بل تمثلان "تحضيرا لغزو يهدف إلى السيطرة على موارد وحكومات دول أمريكا اللاتينية".
وقال الرئيس الكولومبي في تصريح للصحفيين في المملكة العربية السعودية: "لا داعي لإطلاق الصواريخ؛ فهي غير فعالة إطلاقا. ولا يبدو أن هذه الإجراءات تهدف في الواقع إلى مصادرة الكوكايين، بل هي أشبه بغزو، وهو غزو غير قانوني على نحو مبالغ فيه. هدفها هو النفط أكثر من حماية مجتمع أمريكا الشمالية من المخدرات غير المشروعة"، وفق تعبيره.
ووصل بيترو إلى الرياض للمشاركة في المنتدى العالمي لمبادرة مستقبل الاستثمار، الذي جمع أكثر من 600 متحدث و15 رئيس دولة. هناك، قدم برنامجه حول الطاقة النظيفة، وسيادة أمريكا اللاتينية، وسياسة مكافحة المخدرات.

وأكد أن "الفنتانيل" أكثر خطورة من "الكوكايين"، وأن جهود حكومة دونالد ترامب يجب أن تركز بشكل خاص على مكافحة هذا المخدر، مضيفا: "الفرق هو أن الفنتانيل ليس ذريعة لغزو أمريكا اللاتينية لأننا لا ننتجه، في حين أن الكوكايين هو أداة للسيطرة على حكومات أمريكا اللاتينية".

البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
البنتاغون: نفذنا ضربات على 4 سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ
14:11 GMT
في 19 أغسطس/آب، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شنّ عملية عسكرية في فنزويلا.
جاء هذا التصريح عقب إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا البوليفارية، ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والأسلحة النووية.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد الرئيس الكولومبي الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهما ترامب بـ"السعي إلى غزو الجمهورية البوليفارية بذريعة مكافحة تهريب المخدرات". وزعم أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على نفط البلاد. كما اتهم بيترو الولايات المتحدة باستخدام "القوة المفرطة"، إذ أسفرت الهجمات على السفن عن مقتل 27 مواطنا من دول أمريكا اللاتينية. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي.

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
24 أكتوبر, 13:25 GMT
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقا فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي وزوجته وابنه ووزير الداخلية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب "بحماية الولايات المتحدة ومكافحة تهريب المخدرات".
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أنه "منذ تولي بيترو السلطة، وصل إنتاج الكوكايين إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى إغراق الولايات المتحدة وتسميم الأمريكيين"، وزعم أن "الزعيم الكولومبي سمح لعصابات المخدرات بالازدهار ورفض وقف أنشطتها".
بدوره، وصف بيترو هذه الإجراءات الحكومية الأمريكية بأنها "تعسفية، تعكس نظاما قمعيا"، كما صرح في 25 أكتوبر/تشرين الأول بأنه فُرضت عليه عقوبات بسبب "معارضته الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
مادورو: المخابرات الأمريكية أرادت تفجير سفينة خاصة ببلادها لإيجاد ذريعة للصراع
الرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويلية
