مادورو: المخابرات الأمريكية أرادت تفجير سفينة خاصة ببلادها لإيجاد ذريعة للصراع

مادورو: المخابرات الأمريكية أرادت تفجير سفينة خاصة ببلادها لإيجاد ذريعة للصراع

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين في برنامجه التلفزيوني "مع مادورو +"، أن الاستفزاز المُخطط له من قِبَل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في...

وقال مادرور: "بين مساء السبت وصباح الأحد (الماضيين)، أُلقي القبض على مجموعة من المرتزقة، ربما دربتهم وموّلتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد سمح لنا هذا بكشف خطة استفزازية عبر تفجير انتحاري، كانت وكالة المخابرات المركزية تخطط لتنفيذه ضد سفنها الحربية المتمركزة قبالة سواحل فنزويلا في منطقة ترينيداد وتوباغو".وأضاف مادورو: "أبلغنا حكومة ترينيداد وتوباغو، أمس بهذا الأمر. وأقرت الحكومة علنًا بتلقيها هذه المعلومات. وهم يعلمون أنها صحيحة".وشبّه الرئيس الفنزويلي، العملية الأمريكية المزعومة بالاستفزازات، التي استُخدمت ذريعةً للحربين مع كوبا وفيتنام. وبحسب قوله، اندلعت احتجاجات حاشدة شرقي فنزويلا، ردًا على تصرفات حكومة ترينيداد وتوباغو ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.وأشار مادورو إلى أن الحكومة الأمريكية اعترفت بتورط وكالة المخابرات المركزية في العمليات بفنزويلا، وقال إن حكومته منعت بالفعل 3 هجمات إرهابية.وقال الرئيس الفنزويلي: "المحاولة الأولى كانت عندما حاولوا تفجير ساحة انتصار الاتحاد السوفييتي على الفاشية، هناك في ساحة فنزويلا، يوم الأحد العائلي. والمحاولة الثانية كانت عندما حاولوا، يوم الأحد أيضًا، زرع عبوة ناسفة لمهاجمة مبنى سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا، المملوكة للولايات المتحدة. وقد أبطلنا مفعولها. والآن هذه العملية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يفيد بأن البيت الأبيض سمح لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ "عمليات سرية" في فنزويلا، تهدف إلى زعزعة استقرار حكومة مادورو. وأدانت الحكومة الفنزويلية تصريح ترامب، ووصفته بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".وأفادت مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لضرب تجار المخدرات داخل فنزويلا. وقد تبدأ هذه الضربات خلال أسابيع، رغم أن ترامب لم يوافق عليها بعد.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استخدمت الولايات المتحدة جيشها، مرارًا وتكرارًا، لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن "الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، والتي قد تبدأ في غضون أسابيع".ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والأسلحة النووية.الرئيس البرازيلي يعرض على ترامب المساعدة في حل الأزمة الفنزويليةمساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية

