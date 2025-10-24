https://sarabic.ae/20251024/البنتاغون-6-قتلى-بضربة-أمريكية-على-قارب-لتهريب-المخدرات-في-البحر-الكاريبي-1106356839.html
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة قصفت قاربا لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة: "بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، شنت وزارة الدفاع، الليلة الماضية، ضربة جوية فتاكة ضد سفينة تشغلها منظمة ترين دي أراغوا، وهي منظمة مصنفة إرهابية، متورطة في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي".وأضاف هيغسيث أن ستة أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيي مخدرات" كانوا على متن السفينة، وقد قتلوا في الضربة.وقال هيغسيث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد مركب في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفًا: "مقتل 3 أشخاص كانوا على متن المركب، ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة".جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" الروسية لتأمين كامل فنزويلا
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة قصفت قاربا لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.
وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة: "بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، شنت وزارة الدفاع، الليلة الماضية، ضربة جوية فتاكة ضد سفينة تشغلها منظمة ترين دي أراغوا، وهي منظمة مصنفة إرهابية، متورطة في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي".
وأضاف هيغسيث أن ستة أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيي مخدرات" كانوا على متن السفينة، وقد قتلوا في الضربة.
وأعلن هيغسيث، يوم أمس الخميس، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا "يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنه، بحسب زعمه.
وقال هيغسيث
إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد مركب في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفًا: "مقتل 3 أشخاص كانوا على متن المركب، ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة".
ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم أمس الخميس، نداءً باللغة الإنجليزية حذّر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.