البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/البنتاغون-6-قتلى-بضربة-أمريكية-على-قارب-لتهريب-المخدرات-في-البحر-الكاريبي-1106356839.html
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة قصفت قاربا لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T13:25+0000
2025-10-24T13:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة: "بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، شنت وزارة الدفاع، الليلة الماضية، ضربة جوية فتاكة ضد سفينة تشغلها منظمة ترين دي أراغوا، وهي منظمة مصنفة إرهابية، متورطة في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي".وأضاف هيغسيث أن ستة أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيي مخدرات" كانوا على متن السفينة، وقد قتلوا في الضربة.وقال هيغسيث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد مركب في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفًا: "مقتل 3 أشخاص كانوا على متن المركب، ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة".جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" الروسية لتأمين كامل فنزويلا
https://sarabic.ae/20251022/فنزويلا-تعلن-استعدادها-لدعم-كولومبيا-في-مواجهة-تهديدات-الولايات-المتحدة-1106264037.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي

13:25 GMT 24.10.2025
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة قصفت قاربا لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.
وكتب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة: "بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، شنت وزارة الدفاع، الليلة الماضية، ضربة جوية فتاكة ضد سفينة تشغلها منظمة ترين دي أراغوا، وهي منظمة مصنفة إرهابية، متورطة في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي".
وأضاف هيغسيث أن ستة أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيي مخدرات" كانوا على متن السفينة، وقد قتلوا في الضربة.

وأعلن هيغسيث، يوم أمس الخميس، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا "يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنه، بحسب زعمه.

وقال هيغسيث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد مركب في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفًا: "مقتل 3 أشخاص كانوا على متن المركب، ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة".
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة
22 أكتوبر, 03:58 GMT
ووجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم أمس الخميس، نداءً باللغة الإنجليزية حذّر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" الروسية لتأمين كامل فنزويلا
