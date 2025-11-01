"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/-ترينيداد-وتوباغو-تعلن-التأهب-العسكري-وسط-تصاعد-التوتر-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1106616572.html
"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات ترينيداد وتوباغو، الجمعة، رفع حالة التأهب في صفوف جيشها واستدعاء جميع العسكريين إلى قواعدهم، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T02:46+0000
2025-11-01T02:46+0000
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_0:52:1606:955_1920x0_80_0_0_0f0d72ce38d5965f1727efcf9216b063.jpg
وذكرت قيادة الجيش في بيان أن القوات المسلحة وُضعت في حالة "تأهب من المستوى الأول"، بينما أعلنت الشرطة أن "جميع الإجازات أُلغيت حتى إشعار آخر".وتقع جمهورية ترينيداد وتوباغو على مقربة من السواحل الفنزويلية.وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20251031/وزير-خارجية-فنزويلا-بلادنا-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-لسيادتنا-1106611921.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_89:0:1506:1063_1920x0_80_0_0_e9ccc838d53897b3c166fd3ef7742346.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا

02:46 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Ariana Cubillosمركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022
مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبر
أعلنت سلطات ترينيداد وتوباغو، الجمعة، رفع حالة التأهب في صفوف جيشها واستدعاء جميع العسكريين إلى قواعدهم، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.
وذكرت قيادة الجيش في بيان أن القوات المسلحة وُضعت في حالة "تأهب من المستوى الأول"، بينما أعلنت الشرطة أن "جميع الإجازات أُلغيت حتى إشعار آخر".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا
أمس, 19:43 GMT
وتقع جمهورية ترينيداد وتوباغو على مقربة من السواحل الفنزويلية.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала