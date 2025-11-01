https://sarabic.ae/20251101/-ترينيداد-وتوباغو-تعلن-التأهب-العسكري-وسط-تصاعد-التوتر-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1106616572.html
"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات ترينيداد وتوباغو، الجمعة، رفع حالة التأهب في صفوف جيشها واستدعاء جميع العسكريين إلى قواعدهم، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T02:46+0000
2025-11-01T02:46+0000
2025-11-01T02:46+0000
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_0:52:1606:955_1920x0_80_0_0_0f0d72ce38d5965f1727efcf9216b063.jpg
وذكرت قيادة الجيش في بيان أن القوات المسلحة وُضعت في حالة "تأهب من المستوى الأول"، بينما أعلنت الشرطة أن "جميع الإجازات أُلغيت حتى إشعار آخر".وتقع جمهورية ترينيداد وتوباغو على مقربة من السواحل الفنزويلية.وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20251031/وزير-خارجية-فنزويلا-بلادنا-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-لسيادتنا-1106611921.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_89:0:1506:1063_1920x0_80_0_0_e9ccc838d53897b3c166fd3ef7742346.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
أعلنت سلطات ترينيداد وتوباغو، الجمعة، رفع حالة التأهب في صفوف جيشها واستدعاء جميع العسكريين إلى قواعدهم، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.
وذكرت قيادة الجيش في بيان أن القوات المسلحة وُضعت في حالة "تأهب من المستوى الأول"، بينما أعلنت الشرطة أن "جميع الإجازات أُلغيت حتى إشعار آخر".
وتقع جمهورية ترينيداد وتوباغو على مقربة من السواحل الفنزويلية.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وطلبت فنزويلا من مجلس
الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.