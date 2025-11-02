https://sarabic.ae/20251102/إعلام-واشنطن-تستعد-لإقامة-منطقة-انطلاق-لعمليات-عسكرية-محتملة-في-فنزويلا-1106668336.html
إعلام: واشنطن تستعد لإقامة منطقة انطلاق لعمليات عسكرية محتملة في فنزويلا
أفادت وكالة بريطانية، نقلا عن صور أقمار صناعية اطلعت عليها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُجهّز منطقة انطلاق لعمليات عسكرية محتملة في فنزويلا. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا للوكالة، يشير إلى هذا أعمال البناء التي بدأت في سبتمبر/أيلول في قاعدة "روزفلت رودز" الجوية البحرية السابقة في بورتوريكو. وبدء تنظيف وإعادة رصف ممرات الطائرات المؤدية إلى المدرج.بالإضافة إلى ذلك، تعمل الولايات المتحدة على توسيع البنية التحتية للمطارات المدنية في بورتوريكو وسانت كروا، وهي جزء من جزر فيرجن الأمريكية.التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلافي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات. وتزعم السلطات أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.ذكرت مجلة "نيوزويك" يوم الجمعة، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن السفينة الحربية الأمريكية "إيو جيما" والسفن المرافقة لها كانت على بُعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، موطن إحدى القواعد الجوية وأنظمة الرادار الرئيسية في فنزويلا.في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا في الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
ووفقا للوكالة، يشير إلى هذا أعمال البناء التي بدأت في سبتمبر/أيلول في قاعدة "روزفلت رودز" الجوية البحرية السابقة في بورتوريكو. وبدء تنظيف وإعادة رصف ممرات الطائرات المؤدية إلى المدرج.
ويُجري الجيش الأمريكي تحديثات على قاعدة بحرية مهجورة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في البحر الكاريبي... مما يشير إلى استعدادات لعمليات طويلة الأمد قد تُسهم في دعم العمليات المُحتملة داخل فنزويلا.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الولايات المتحدة على توسيع البنية التحتية للمطارات المدنية في بورتوريكو وسانت كروا، وهي جزء من جزر فيرجن الأمريكية.
التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات. وتزعم السلطات أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
وقد أدى ذلك إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن. وقد أذن البيت الأبيض لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. ويُزعم أن الرئيس الفنزويلي "يستخدم منظمات إرهابية لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة".
ذكرت مجلة "نيوزويك" يوم الجمعة، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن السفينة الحربية الأمريكية "إيو جيما" والسفن المرافقة لها كانت على بُعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، موطن إحدى القواعد الجوية وأنظمة الرادار الرئيسية في فنزويلا.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا في الجمهورية خلال الأيام المقبلة.