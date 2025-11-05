عربي
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 30"
وأفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية في سوريا، بأن الرئيس الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى البرازيل يومي 6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني، للمشاركة في فعاليات القمة، التي يحضرها عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم.وتعد هذه المشاركة الأولى لرئيس سوري في مؤتمر المناخ منذ انطلاقه عام 1995.وتركز نسخة عام 2025، على تقييم التزامات الدول بخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟المستشار الألماني يدعو الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل "مجرمين سوريين"
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 30"

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
في مشاركة تعبتر الأولى من نوعها، يستعد الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، للمشاركة في أعمال قمة المناخ "كوب 30"، التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية في سوريا، بأن الرئيس الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى البرازيل يومي 6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني، للمشاركة في فعاليات القمة، التي يحضرها عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم.
وأشارت المديرية إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن لقاءات ثنائية مع عدد من القادة وممثلي الوفود المشاركة، وذلك على هامش اجتماعات القمة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتعد هذه المشاركة الأولى لرئيس سوري في مؤتمر المناخ منذ انطلاقه عام 1995.

وتُعتبر قمة المناخ COP30 من أبرز المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بمواجهة التغير المناخي، إذ تُعقد سنوياً بمشاركة أكثر من 190 دولة.

وتركز نسخة عام 2025، على تقييم التزامات الدول بخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.
بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟
المستشار الألماني يدعو الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل "مجرمين سوريين"
