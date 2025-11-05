https://sarabic.ae/20251105/الشرع-يتوجه-إلى-البرازيل-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب-30-1106771295.html
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 30"
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 30"
سبوتنيك عربي
في مشاركة تعبتر الأولى من نوعها، يستعد الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، للمشاركة في أعمال قمة المناخ "كوب 30"، التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T16:51+0000
2025-11-05T16:51+0000
2025-11-05T16:51+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار البرازيل
أحمد الشرع
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وأفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية في سوريا، بأن الرئيس الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى البرازيل يومي 6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني، للمشاركة في فعاليات القمة، التي يحضرها عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم.وتعد هذه المشاركة الأولى لرئيس سوري في مؤتمر المناخ منذ انطلاقه عام 1995.وتركز نسخة عام 2025، على تقييم التزامات الدول بخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟المستشار الألماني يدعو الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل "مجرمين سوريين"
https://sarabic.ae/20251104/البيت-الأبيض-يؤكد-لقاء-ترامب-بالشرع-في-البيت-الأبيض-يوم-10-نوفمبر-1106741155.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار البرازيل , أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار البرازيل , أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 30"
في مشاركة تعبتر الأولى من نوعها، يستعد الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، للمشاركة في أعمال قمة المناخ "كوب 30"، التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 6 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية في سوريا، بأن الرئيس الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى البرازيل يومي 6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني، للمشاركة في فعاليات القمة، التي يحضرها عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم.
وأشارت المديرية إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن لقاءات ثنائية مع عدد من القادة وممثلي الوفود المشاركة، وذلك على هامش اجتماعات القمة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتعد هذه المشاركة الأولى لرئيس سوري
في مؤتمر المناخ منذ انطلاقه عام 1995.
وتُعتبر قمة المناخ COP30 من أبرز المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بمواجهة التغير المناخي، إذ تُعقد سنوياً بمشاركة أكثر من 190 دولة.
وتركز نسخة عام 2025، على تقييم التزامات الدول بخفض الانبعاثات الكربونية
، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.