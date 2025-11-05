https://sarabic.ae/20251105/بين-البيت-الأبيض-ودعوة-ميرتس-ما-الذي-تسعى-واشنطن-وبرلين-لتحقيقه-من-زيارة-الشرع؟-1106753158.html

بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟

بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟

سبوتنيك عربي

بعد عام على التغيير السياسي في دمشق، يستعد الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الأولى من نوعها... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T07:24+0000

2025-11-05T07:24+0000

2025-11-05T07:24+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

وتتزامن هذه التحركات بالتوازي مع مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات الأممية عن الشرع، ما يعكس رغبة واشنطن في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وفتح قنوات سياسية وأمنية جديدة مع دمشق.ويتضمن مشروع القرار، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما لم يتضح بعد موعد طرح مشروع القرار للتصويت. وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تزامنا مع زيارة مقررة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، إن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم".وأكد ميرتس أن "الحرب انتهت في سوريا، ولا أسباب للجوء في ألمانيا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي تصريحات للصحافيين، قال ميرتس: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا.. هذه هي الخطة.. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية".المستشار الألماني يدعو الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل "مجرمين سوريين"البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر

https://sarabic.ae/20251101/توم-براك-من-المرجح-أن-يزور-الشرع-واشنطن-1106642077.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي