عربي
بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟
بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟
بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟
سبوتنيك عربي
بعد عام على التغيير السياسي في دمشق، يستعد الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الأولى من نوعها... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T07:24+0000
2025-11-05T07:24+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وتتزامن هذه التحركات بالتوازي مع مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات الأممية عن الشرع، ما يعكس رغبة واشنطن في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وفتح قنوات سياسية وأمنية جديدة مع دمشق.ويتضمن مشروع القرار، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما لم يتضح بعد موعد طرح مشروع القرار للتصويت. وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تزامنا مع زيارة مقررة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، إن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم".وأكد ميرتس أن "الحرب انتهت في سوريا، ولا أسباب للجوء في ألمانيا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وفي تصريحات للصحافيين، قال ميرتس: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا.. هذه هي الخطة.. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية".المستشار الألماني يدعو الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل "مجرمين سوريين"البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر
https://sarabic.ae/20251101/توم-براك-من-المرجح-أن-يزور-الشرع-واشنطن-1106642077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

بين البيت الأبيض ودعوة ميرتس... ما الذي تسعى واشنطن وبرلين لتحقيقه من زيارة الشرع؟

07:24 GMT 05.11.2025
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
بعد عام على التغيير السياسي في دمشق، يستعد الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن، في وقت تنتظره زيارة أخرى إلى برلين بدعوة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وتتزامن هذه التحركات بالتوازي مع مشروع قرار أمريكي لرفع العقوبات الأممية عن الشرع، ما يعكس رغبة واشنطن في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وفتح قنوات سياسية وأمنية جديدة مع دمشق.
ويتضمن مشروع القرار، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما لم يتضح بعد موعد طرح مشروع القرار للتصويت.
ويتطلب إقرار المشروع 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) حق النقض (الفيتو).
وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تزامنا مع زيارة مقررة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
توم براك: من المرجح أن يزور الشرع واشنطن
1 نوفمبر, 15:52 GMT
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، إن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم".
وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى زيارة العاصمة برلين، بهدف مناقشة ترحيل مواطنين سوريين يحملون سجلات جنائية.
وأكد ميرتس أن "الحرب انتهت في سوريا، ولا أسباب للجوء في ألمانيا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وفي تصريحات للصحافيين، قال ميرتس: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا.. هذه هي الخطة.. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية".
المستشار الألماني يدعو الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل "مجرمين سوريين"
البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر
