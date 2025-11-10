https://sarabic.ae/20251110/الرئاسة-السورية-الشرع-وترامب-بحثا-عددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية--1106953315.html
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، وصل إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".وتابع البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة السيد ماركو روبيو".وأضاف البيان: "تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي تصريح سابق، وصف أحمد زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس الشرع، الزيارة بأنها "حدث تاريخي"، لكونها أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. وأكد أن "الهدف منها هو فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع عدد من العقوبات السارية منذ عام 2004".الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامبالشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".
وتابع البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة السيد ماركو روبيو".
وأضاف البيان: "تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".
وفي تصريح سابق، وصف أحمد زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس الشرع، الزيارة بأنها "حدث تاريخي"، لكونها أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. وأكد أن "الهدف منها هو فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".
وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع عدد من العقوبات السارية منذ عام 2004".