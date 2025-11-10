الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، وصل إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".وتابع البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة السيد ماركو روبيو".وأضاف البيان: "تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي تصريح سابق، وصف أحمد زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس الشرع، الزيارة بأنها "حدث تاريخي"، لكونها أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. وأكد أن "الهدف منها هو فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع عدد من العقوبات السارية منذ عام 2004".الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامبالشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة
https://sarabic.ae/20251110/الشرع-يصل-إلى-البيت-الأبيض-للقاء-ترامب-1106942859.html
https://sarabic.ae/20251110/الشرع-سوريا-حققت-إنجازات-كبيرة-1106921151.html
الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية

لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، وصل إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".
وتابع البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة السيد ماركو روبيو".
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
16:21 GMT
وأضاف البيان: "تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة
06:40 GMT
وفي تصريح سابق، وصف أحمد زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس الشرع، الزيارة بأنها "حدث تاريخي"، لكونها أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. وأكد أن "الهدف منها هو فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".
وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع عدد من العقوبات السارية منذ عام 2004".
