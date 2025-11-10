https://sarabic.ae/20251110/الشرع-يصل-إلى-البيت-الأبيض-للقاء-ترامب-1106942859.html
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".وبحسب فريق الإحاطات في البيت الأبيض، سيناقش ترامب مع الشرع، مسألة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة). وأوضح الفريق أن "الزيارة تحمل طابعًا رمزيًا وقد تشير إلى تحوّل محتمل في سياسة واشنطن تجاه دمشق، بعد سنوات من العقوبات والعزلة الدبلوماسية".يُذكر أن الشرع، قام في 15 أكتوبر الماضي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الجانبان التعاون العسكري والاستثماري وآفاق إعادة إعمار الاقتصاد السوري. وأكدت روسيا، آنذاك، استعدادها لدعم دمشق في تعزيز سيادتها وإعادة بناء بنيتها التحتية بعد سنوات من الصراع.
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".
وذكرت قناة "الإخبارية السورية"، بأن "الاجتماع سيُعقد بعيدًا عن وسائل الإعلام، إذ لن يُسمح للصحفيين بالحضور، فيما يُتوقع عقد مؤتمر صحفي لاحق لعرض أبرز ما تم التوصل إليه خلال اللقاء".
وبحسب فريق الإحاطات في البيت الأبيض، سيناقش ترامب مع الشرع، مسألة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة). وأوضح الفريق أن "الزيارة تحمل طابعًا رمزيًا وقد تشير إلى تحوّل محتمل في سياسة واشنطن تجاه دمشق، بعد سنوات من العقوبات والعزلة الدبلوماسية".
وفي تصريح سابق، وصف أحمد زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس الشرع، الزيارة بأنها "حدث تاريخي"، لكونها أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. وأكد أن "الهدف منها هو فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".
وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع عدد من العقوبات السارية منذ عام 2004".
يُذكر أن الشرع، قام في 15 أكتوبر الماضي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الجانبان التعاون العسكري والاستثماري وآفاق إعادة إعمار الاقتصاد السوري
. وأكدت روسيا، آنذاك، استعدادها لدعم دمشق في تعزيز سيادتها وإعادة بناء بنيتها التحتية بعد سنوات من الصراع.