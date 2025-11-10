https://sarabic.ae/20251110/الشرع-يصل-إلى-البيت-الأبيض-للقاء-ترامب-1106942859.html

الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T16:21+0000

2025-11-10T16:21+0000

2025-11-10T16:24+0000

دونالد ترامب

أحمد الشرع

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100524619_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_d4a4262887fba018c3096ccd38c9919f.jpg

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".وبحسب فريق الإحاطات في البيت الأبيض، سيناقش ترامب مع الشرع، مسألة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة). وأوضح الفريق أن "الزيارة تحمل طابعًا رمزيًا وقد تشير إلى تحوّل محتمل في سياسة واشنطن تجاه دمشق، بعد سنوات من العقوبات والعزلة الدبلوماسية".يُذكر أن الشرع، قام في 15 أكتوبر الماضي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الجانبان التعاون العسكري والاستثماري وآفاق إعادة إعمار الاقتصاد السوري. وأكدت روسيا، آنذاك، استعدادها لدعم دمشق في تعزيز سيادتها وإعادة بناء بنيتها التحتية بعد سنوات من الصراع.

https://sarabic.ae/20251110/الشرع-سوريا-حققت-إنجازات-كبيرة-1106921151.html

https://sarabic.ae/20251107/الخزانة-الأمريكية-تزيل-اسم-أحمد-الشرع-من-قائمة-الإرهاب-العالمي-قبل-زيارته-إلى-واشنطن-1106855492.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية