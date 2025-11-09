https://sarabic.ae/20251109/أحمد-الشرع-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-في-زيارة-رسمية-1106891840.html
أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، فجر اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
القاهرة –سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.وفي تطور موازٍ، صوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح قرار رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري.وقد أيّد القرار 14 عضوًا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، من بينهم روسيا، في حين لم يصوّت أي عضو ضد القرار، وامتنعت الصين عن التصويت.يذكر أن ترامب، قد التقى الشرع في 13 مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووجّه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وفي 25 آب/أغسطس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة سوريا رسميًا من قائمة العقوبات الأميركية.
القاهرة –سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الشرع سيجري مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.
وفي تطور موازٍ، صوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح قرار رفع العقوبات المفروضة
على الرئيس السوري.
وقد أيّد القرار 14 عضوًا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، من بينهم روسيا، في حين لم يصوّت أي عضو ضد القرار، وامتنعت الصين عن التصويت.
يذكر أن ترامب، قد التقى الشرع في 13 مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووجّه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وفي 25 آب/أغسطس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة سوريا رسميًا من قائمة العقوبات الأميركية.