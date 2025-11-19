https://sarabic.ae/20251119/الأمم-المتحدة-تدين-زيارة-نتنياهو-للمنطقة-العازلة-في-جنوب-سوريا-1107308170.html
الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا
الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا
أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الأربعاء، عن إدانتها لزيارة القيادة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المنطقة... 19.11.2025
وجاء في بيان صادر عن رشدي أن "نائبة المبعوث الخاص تدين دخول القيادة السياسية الإسرائيلية اليوم إلى الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا جديدا لسيادة سوريا".وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى مناطق في جنوب سوريا، واصفة إياها بأنها "غير شرعية" و"انتهاك خطير" لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.وأكد البيان أن الزيارة تمثل "محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على أنها تندرج ضمن "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".وكانت القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، قد زارت في وقت سابق من الأربعاء المنطقة العازلة في جنوب سوريا، وشارك في الزيارة وزير الجيش ووزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن العام، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أحد المواقع المتقدمة للجيش الإسرائيلي، واطّلع على الوضع الميداني، ثم عقد اجتماعا لمناقشة القضايا الأمنية.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا
أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الأربعاء، عن إدانتها لزيارة القيادة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في جنوب سوريا.
وجاء في بيان صادر عن رشدي أن "نائبة المبعوث الخاص تدين دخول القيادة السياسية الإسرائيلية اليوم إلى الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا جديدا لسيادة سوريا".
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى مناطق في جنوب سوريا، واصفة إياها بأنها "غير شرعية" و"انتهاك خطير" لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وأكد البيان أن الزيارة تمثل "محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على أنها تندرج ضمن "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".
وكانت القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، قد زارت في وقت سابق من الأربعاء المنطقة العازلة في جنوب سوريا، وشارك في الزيارة وزير الجيش ووزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن العام، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أحد المواقع المتقدمة للجيش الإسرائيلي، واطّلع على الوضع الميداني، ثم عقد اجتماعا لمناقشة القضايا الأمنية.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".