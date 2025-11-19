الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/الأمم-المتحدة-تدين-زيارة-نتنياهو-للمنطقة-العازلة-في-جنوب-سوريا-1107308170.html
الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا
الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا
سبوتنيك عربي
أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الأربعاء، عن إدانتها لزيارة القيادة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المنطقة... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T22:51+0000
2025-11-19T22:51+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3c5b7005bd797a9967b1963004275f36.jpg
وجاء في بيان صادر عن رشدي أن "نائبة المبعوث الخاص تدين دخول القيادة السياسية الإسرائيلية اليوم إلى الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا جديدا لسيادة سوريا".وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى مناطق في جنوب سوريا، واصفة إياها بأنها "غير شرعية" و"انتهاك خطير" لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.وأكد البيان أن الزيارة تمثل "محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على أنها تندرج ضمن "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".وكانت القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، قد زارت في وقت سابق من الأربعاء المنطقة العازلة في جنوب سوريا، وشارك في الزيارة وزير الجيش ووزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن العام، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أحد المواقع المتقدمة للجيش الإسرائيلي، واطّلع على الوضع الميداني، ثم عقد اجتماعا لمناقشة القضايا الأمنية.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
https://sarabic.ae/20251119/سوريا-تدين-زيارة-نتنياهو-ومسؤولين-إسرائيليين-إلى-جنوب-البلاد-وتصفها-بـ-الانتهاك-الخطير--1107306502.html
جنوب سوريا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8c84014ac78d7a506ee617103e98ffd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأمم المتحدة تدين زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا

22:51 GMT 19.11.2025
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Emil Salman
تابعنا عبر
أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الأربعاء، عن إدانتها لزيارة القيادة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في جنوب سوريا.
وجاء في بيان صادر عن رشدي أن "نائبة المبعوث الخاص تدين دخول القيادة السياسية الإسرائيلية اليوم إلى الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا جديدا لسيادة سوريا".
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
سوريا تدين زيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب البلاد وتصفها بـ "الانتهاك الخطير"
20:55 GMT
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، بـ"أشد العبارات" الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى مناطق في جنوب سوريا، واصفة إياها بأنها "غير شرعية" و"انتهاك خطير" لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وأكد البيان أن الزيارة تمثل "محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على أنها تندرج ضمن "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".
وكانت القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، قد زارت في وقت سابق من الأربعاء المنطقة العازلة في جنوب سوريا، وشارك في الزيارة وزير الجيش ووزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن العام، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أحد المواقع المتقدمة للجيش الإسرائيلي، واطّلع على الوضع الميداني، ثم عقد اجتماعا لمناقشة القضايا الأمنية.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد في وقت سابق أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
وقال: إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала