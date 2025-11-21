https://sarabic.ae/20251121/بعد-زيارة-نتنياهو-للجنوب-هل-تقترب-سوريا-وإسرائيل-من-تسوية-أمنية-أم-من-مواجهة-جديدة؟-1107352951.html

بعد زيارة نتنياهو للجنوب… هل تقترب سوريا وإسرائيل من تسوية أمنية أم من مواجهة جديدة؟

بعد زيارة نتنياهو للجنوب… هل تقترب سوريا وإسرائيل من تسوية أمنية أم من مواجهة جديدة؟

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل"، على حد قوله. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الخميس، عن نتنياهو تشديده على أن "إسرائيل لن تُفرط في أمن حدودها، وأن لسوريا مصلحة لا تقل عن مصلحة إسرائيل، وربما تفوقها، في الوصول إلى تفاهمات أمنية مشتركة".وبشأن سؤاله حول مدى اهتمام الرئيس السوري أحمد الشرع، بالمضي في اتفاق كانت واشنطن تتوسط له، اكتفى نتنياهو بالقول إن "هناك شروطا مختلفة لن أخوض في تفاصيلها".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "فيما يتعلق بزيارتي إلى المنطقة العازلة في سوريا، أردت التأكد من ألا يحصل هجوم مثلما حصل في 7 أكتوبر، وعند كلّ حدودنا، بما في ذلك سوريا. وقد كُنت هناك لأتأكّد من أنّ سياستنا بشأن ذلك تُطبَّق".وفي جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الخميس، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت غرب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا في المنطقة".كما أضافت أن "قوة أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الغربية، كما توغلت قوة للاحتلال من نقطة البرج في منطقة القنيطرة المهدّمة، حيث تقدمت أربع سيارات باتجاه قرية الصمدانية الشرقية من دون أن تنصب أي حاجز أو تتوقف، لتتابع مسيرها لاحقا باتجاه تل كروم جبا.وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قي أوضحت مساء الخميس، أن الطيران الإسرائيلي قام بجولة عملياتية في سماء مدينة حمص وسط سوريا لجمع المعلومات، حيث اخترقت تلك الطائرات أجواء الجنوب السوري وعبرت من القنيطرة وجبل الشيخ حتى غرب دمشق، ثم إلى محافظة حمص وحماة.في وقت أشار تلفزيون سوريا إلى أن "سرب الطيران التابع للجيش الإسرائيلي اقترب من لواء اسكندرون شمالا، مخترقا مناطق فوق ريف حماة الغربي ومن ريف اللاذقية وريف إدلب الجنوبي والشرقي".وجاءت تلك التطورات المتسارعة، بعد ساعات قليلة من دخول نتنياهو، أول أمس الأربعاء، مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوبي سوريا، وقال في كلمة للجنود الإسرائيليين: "نحن نولي أهمية كبيرة لقدرتنا هنا، سواء الدفاعية أو الهجومية، لحماية حلفائنا الدروز، وقبل كل شيء لحماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية مقابل هضبة الجولان".وكان نتنياهو ووزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، قد تفقدوا قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب السوري.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان أول أمس الأربعاء، إنه "خلال جولة تفقدية في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لقدراتها الدفاعية والهجومية في الجبهة الشمالية"، مشددًا على أن "هذه مهمة قد تتطور في أي لحظة".فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن جولة نتنياهو هدفت إلى تقييم الأوضاع الميدانية ومتابعة التطورات على الجبهة الشمالية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد تقدم في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، باتجاه الداخل السوري انطلاقا من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، إلى بوابة القنيطرة التي كانت تفصل المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل عن الأراضي التابعة لسلطة الدولة السورية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.وكان نتنياهو، أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا، وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد في وقت سابق، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

