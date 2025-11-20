https://sarabic.ae/20251120/سرب-من-المقاتلات-الإسرائيلية-يخترق-الأجواء-السورية-فيديو-1107335023.html

سرب من المقاتلات الإسرائيلية يخترق الأجواء السورية... فيديو

اخترق سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية، الحدود الجنوبية السورية، اليوم الخميس، حيث حلّق بشكل مكثف في أجواء محافظات سورية عدة بدءا من المنطقة الجنوبية، وصولا... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

جنوب سوريا

الطيران الإسرائيلي

منطقة عازلة

ونقلت وسائل إعلام سورية، عن شهود عيان قولهم: "نفذت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تحليقا مكثفا وانتهاكا واسعا للسيادة الجوية السورية من جنوب البلاد حتى شمالها"، وأكدوا أن "سربا من الطائرات وصل إلى أرياف محافظات حماة واللاذقية وحلب".جاء ذلك، غداة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، يوم أمس الأربعاء، إلى "المنطقة العازلة" جنوبي سوريا.وأضاف الوزارة في بيانها: "الزيارة تأتي في سياق "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية"، وتابعت: "دمشق تجدد مطالبتها بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية".وكان نتنياهو ووزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية غدعون ساعر، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين قد تفقدوا قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب السوري.وكان الجيش الإسرائيلي قد تقدم في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، باتجاه الداخل السوري انطلاقا من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، إلى بوابة القنيطرة التي كانت تفصل المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل عن الأراضي التابعة لسلطة الدولة السورية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.وكان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.

