محافظ حمص السورية يعلن تمديد حظر التجول

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوّل حتى الساعة الخامسة عصرا في عدد من أحياء المدينة. 24.11.2025, سبوتنيك عربي

ومن بين هذه الأحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة.ودعت القيادة المواطنين في هذه المناطق إلى الالتزام بالقرار، حفاظا على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص فرضت حظر تجوّل مؤقت، من الساعة الخامسة مساء أمس الأحد وحتى الخامسة صباح اليوم في جميع أحياء حمص، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته قتلا في منزلهما، في بلدة زيدل جنوب حمص، وسط مخاوف من تفاقم التوترات ذات الطابع الطائفي.وذكرت قوى الأمن الداخلي في حمص، في بيان: "تم فرض حظر تجول مؤقت من الساعة الخامسة [بالتوقيت المحلي] مساء اليوم إلى الخامسة من صباح غد، بعد وقوع جريمة راح ضحيتها رجل وزوجته في بلدة زيدل الواقعة جنوب مدينة حمص".وقال قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد: "عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق، كما وجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبثّ الفتنة بين الأهالي".وأضاف أن "الجهات المختصة شرعت فور تلقي البلاغ في تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص".وتسلط هذه التوترات في سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

