دمشق تكشف تفاصيل 42 حالة "اختطاف" في الساحل السوري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/دمشق-تكشف-تفاصيل-42-حالة-اختطاف-في-الساحل-السوري-1106659251.html
دمشق تكشف تفاصيل 42 حالة "اختطاف" في الساحل السوري
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل السوري، أنه "انطلاقاً من... 02.11.2025
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
وأضاف البابا خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل، أن "وزير الداخلية أصدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره".ووفقا للبابا فقد "راجعت اللجنة السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف"، وفقا للمتحدث.وأضاف: "تقدر الوزارة تماما مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تقدم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية.وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وقتل العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات وجرائم قتل بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل السوري، أنه "انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف البابا خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل، أن "وزير الداخلية أصدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره".

وأشار إلى أن "اللجنة قامت في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وشمل عمل اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر".

ووفقا للبابا فقد "راجعت اللجنة السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف"، وفقا للمتحدث.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الخارجية الأمريكية: ندعم رفع عقوبات قانون "قيصر" عن سوريا
31 أكتوبر, 19:48 GMT
وأضاف: "تقدر الوزارة تماما مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تقدم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية.

وقال البابا: "تُوجّه الوزارة الشكر الجزيل لأهلنا في الساحل على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة، وكشف الحقيقة، وتؤكد أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري".

وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وقتل العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات وجرائم قتل بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
