دمشق تبدأ محاكمات علنية للمتهمين في "انتهاكات الساحل"

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل السوري"، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب "الانتهاكات في الساحل" ستبدأ، اليوم الاثنين. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "اليوم الإثنين تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل السوري".وأضاف العنزي في منشوره: "ستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".وقال: "نشاهد اليوم مخرجات اللجنة وهي تطبّق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين، ثم للمجتمع الدولي، أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون".وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري
، القاضي جمعة العنزي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "اليوم الإثنين تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل السوري".
وأضاف العنزي في منشوره: "ستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".
وأشار العنزي إلى "الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكداً أن ملف أحداث الساحل كان من أكثر الملفات تعقيداً وضخامة ويتطلب دقة عالية في الإسناد القانوني والملاحقة وجمع الأدلة".
وأكد أن "هذه الخطوة تمثل أهمية خاصة لذوي الضحايا وكل المهتمين بمسار العدالة".
وقال: "نشاهد اليوم مخرجات اللجنة وهي تطبّق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين، ثم للمجتمع الدولي، أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون".
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية
أن "عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة".
وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، فيما وصف تقرير أممي سابق الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى وقوع عمليات تعذيب وإذلال ضد المدنيين.