https://sarabic.ae/20251115/إسرائيل-تعلق-على-انفجار-المزة-وسط-دمشق-1107133618.html

إسرائيل تعلق على انفجار المزة وسط دمشق

سبوتنيك عربي

علق مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، على علاقة بلاده بالانفجار، الذي وقع في مبنى بحي المزة 86 وسط العاصمة السورية دمشق. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد إيتاي بلومينتال، مراسل هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أنه ليس لإسرائيل علاقة بهذا الانفجار الذي وقع بحي المزة، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت أنها حددت موقع إطلاق الصواريخ على حي المزة بدمشق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.وبدورها، ذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن "العاصمة دمشق تعرضت لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد أفادت، مساء الجمعة، بسماع دوي انفجار في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع لتبيان حقيقة ما وقع، مشيرة إلى أن "الفرق المختصة باشرت عملها للتحقق الميداني من طبيعة هذا الحادث، وما إذا كان ناجما عن عمل تفجيري أم عن خلل آخر".وأكدت أن دوي الانفجار انتشر في أرجاء منطقة المزة، التي تعد من المناطق الهامة والحيوية في العاصمة، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف في حي المزة، وإلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.يذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها دمشق لقصف بالصواريخ دون تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكان انفجار قوي هز مدينة حلب السورية، مطلع الشهر الماضي، تسبب في أضرار مادية ببعض المواقع القريبة منه بحي الأشرفية.وكانت دمشق وعدد من المحافظات السورية قد تعرضت لغارات إسرائيلية متكررة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان أبرزها قصف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.

