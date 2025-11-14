عربي
الرئاسة السورية تنفي تعاون الشرع مع التحالف الدولي ضد "داعش" و"القاعدة"
الرئاسة السورية تنفي تعاون الشرع مع التحالف الدولي ضد "داعش" و"القاعدة"
سبوتنيك عربي
علقت الرئاسة السورية على الأنباء المتداولة عن تعاون الرئيس السوري أحمد الشرع مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الأنباء...
وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية عدم صحة المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الشرع وواشنطن ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد من دول العالم) منذ عام 2016، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة.وقالت: "نؤكد أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".وقبل أيام، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يعتبر الآن مهزوما عسكريا.وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الأسبوع الماضي، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".
الرئاسة السورية تنفي تعاون الشرع مع التحالف الدولي ضد "داعش" و"القاعدة"

علقت الرئاسة السورية على الأنباء المتداولة عن تعاون الرئيس السوري أحمد الشرع مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية عدم صحة المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الشرع وواشنطن ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد من دول العالم) منذ عام 2016، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة.
وقالت الرئاسة السورية: "نود التوضيح أن ما سبق ليس إلا ادعاءات، وأن الشرع لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية في هذا الإطار ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".
وقالت: "نؤكد أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".
وزير سوري يكشف سر انضمام دمشق للتحالف ضد "داعش"
12 نوفمبر, 12:26 GMT
وقبل أيام، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن بلاده وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد سيطر، في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.
وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يعتبر الآن مهزوما عسكريا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الأسبوع الماضي، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".
منذ أكتوبر... "سنتكوم": دعمنا أكثر من 22 عملية ضد "داعش" في سوريا
أمس, 10:02 GMT
وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".
وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".
