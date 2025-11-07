ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/ماكرون-يدعو-الشرع-للانضمام-إلى-التحالف-ضد-داعش-1106840717.html
ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"
ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T10:49+0000
2025-11-07T10:49+0000
أخبار فرنسا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100291863_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07ab9e48b6851f137e403ecf28c723c3.jpg
وأفاد ماكرون في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، عقب لقائه بالشرع على هامش أعمال مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن القاضي بشطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب عن قوائم العقوبات الأممية، مشددا على أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".وأشار الرئيس الفرنسي إلى الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، موضحاً أنه "لم ينس أحد أن الهجمات التي نُفذت في باريس جرى التخطيط لها في سوريا، وبالتالي فهذه أيضا مسألة أمنية للفرنسيين".وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الخميس، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".كما رحب بمبادرات دمشق لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى "توقع اتخاذ سوريا تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين".
https://sarabic.ae/20250507/ماكرون-أكدت-للشرع-ضرورة-حماية-السوريين-ومحاسبة-المسؤولين-عن-العنف-الطائفي-1100283109.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100291863_38:0:949:683_1920x0_80_0_0_128825b31f5bf7a88d62ae43e862b7fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"

10:49 GMT 07.11.2025
© Getty Images / Tom Nicholsonالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر الإليزيه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
وأفاد ماكرون في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، عقب لقائه بالشرع على هامش أعمال مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
ماكرون: أكدت للشرع ضرورة حماية السوريين ومحاسبة المسؤولين عن العنف الطائفي
7 مايو, 19:01 GMT
فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن القاضي بشطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب عن قوائم العقوبات الأممية، مشددا على أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، موضحاً أنه "لم ينس أحد أن الهجمات التي نُفذت في باريس جرى التخطيط لها في سوريا، وبالتالي فهذه أيضا مسألة أمنية للفرنسيين".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الخميس، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".
وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".
وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".
كما رحب بمبادرات دمشق لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى "توقع اتخاذ سوريا تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала