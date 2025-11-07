https://sarabic.ae/20251107/ماكرون-يدعو-الشرع-للانضمام-إلى-التحالف-ضد-داعش-1106840717.html

ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"

ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T10:49+0000

2025-11-07T10:49+0000

2025-11-07T10:49+0000

أخبار فرنسا

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100291863_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07ab9e48b6851f137e403ecf28c723c3.jpg

وأفاد ماكرون في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، عقب لقائه بالشرع على هامش أعمال مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن القاضي بشطب اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب عن قوائم العقوبات الأممية، مشددا على أن التعاون الأمني بين باريس ودمشق "يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".وأشار الرئيس الفرنسي إلى الهجمات التي استهدفت العاصمة باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، موضحاً أنه "لم ينس أحد أن الهجمات التي نُفذت في باريس جرى التخطيط لها في سوريا، وبالتالي فهذه أيضا مسألة أمنية للفرنسيين".وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الخميس، قرارا قدمت مسودته أمريكا، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وحصل القرار "على تأييد 14 عضوا، مع امتناع الصين العضو الدائم الذي يملك حق النقض عن التصويت".وجاء في نص القرار أن "الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما جدد المجلس التزامه الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ودعمها للشعب السوري".وأشار القرار إلى "عزم مجلس الأمن الدولي على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات الدولية".كما رحب بمبادرات دمشق لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى "توقع اتخاذ سوريا تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، وتعزيز العدالة الانتقالية، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين".

https://sarabic.ae/20250507/ماكرون-أكدت-للشرع-ضرورة-حماية-السوريين-ومحاسبة-المسؤولين-عن-العنف-الطائفي-1100283109.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار