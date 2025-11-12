https://sarabic.ae/20251112/وزير-سوري-يكشف-سر-انضمام-دمشق-للتحالف-ضد-داعش-1107027043.html

وزير سوري يكشف سر انضمام دمشق للتحالف ضد "داعش"

وأوضح المصطفى، في مقابلة هاتفية مع وكالة إعلام أمريكية، أن "الرئيس الشرع أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما الاثنين في واشنطن، برغبة سوريا ونواياها واستعدادها للانضمام إلى الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش"، والذي يضم 89 دولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتم توقيع اتفاق حتى الآن".وبيّن وزير الإعلام السوري أن انضمام دمشق يحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، قائلا إن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل"، في إشارة إلى غرفة العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق.وكشف المصطفى عن وجود "تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات المرتبطة بالعمليات الموجهة ضد خلايا تنظيم "داعش".لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".ولم تصدر عن الإدارة الأمريكية حتى الآن أي إعلانات علنية بشأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.غير أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "إن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، عند زيارة الشرع إلى واشنطن"، موضحا أنه "خلال الزيارة أعلنت سوريا أنها ستنضم إلى التحالف الدولي، وبذلك ستصبح العضو التسعين فيه لتتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على آخر جيوب داعش ووضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب".وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".ورأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية"، معتبرا أن "مهمة حماية الأراضي السورية يجب أن تكون مسؤولية الدولة".

