وزير سوري يكشف سر انضمام دمشق للتحالف ضد "داعش"
وزير سوري يكشف سر انضمام دمشق للتحالف ضد "داعش"
سبوتنيك عربي
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" جاء في إطار سياسي خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، مؤكدا أن... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
وأوضح المصطفى، في مقابلة هاتفية مع وكالة إعلام أمريكية، أن "الرئيس الشرع أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما الاثنين في واشنطن، برغبة سوريا ونواياها واستعدادها للانضمام إلى الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش"، والذي يضم 89 دولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتم توقيع اتفاق حتى الآن".وبيّن وزير الإعلام السوري أن انضمام دمشق يحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، قائلا إن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل"، في إشارة إلى غرفة العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق.وكشف المصطفى عن وجود "تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات المرتبطة بالعمليات الموجهة ضد خلايا تنظيم "داعش".لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".ولم تصدر عن الإدارة الأمريكية حتى الآن أي إعلانات علنية بشأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.غير أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "إن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، عند زيارة الشرع إلى واشنطن"، موضحا أنه "خلال الزيارة أعلنت سوريا أنها ستنضم إلى التحالف الدولي، وبذلك ستصبح العضو التسعين فيه لتتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على آخر جيوب داعش ووضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب".وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".ورأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية"، معتبرا أن "مهمة حماية الأراضي السورية يجب أن تكون مسؤولية الدولة".
وزير سوري يكشف سر انضمام دمشق للتحالف ضد "داعش"

12:26 GMT 12.11.2025
© Photo / Syrian presidency لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / Syrian presidency
تابعنا عبر
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" جاء في إطار سياسي خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، مؤكدا أن "سوريا ليست جزءا من العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم".
وأوضح المصطفى، في مقابلة هاتفية مع وكالة إعلام أمريكية، أن "الرئيس الشرع أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما الاثنين في واشنطن، برغبة سوريا ونواياها واستعدادها للانضمام إلى الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش"، والذي يضم 89 دولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتم توقيع اتفاق حتى الآن".
وبيّن وزير الإعلام السوري أن انضمام دمشق يحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، قائلا إن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل"، في إشارة إلى غرفة العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
الشرع: هناك أسباب للوجود العسكري الأمريكي في سوريا
أمس, 00:16 GMT

وأضاف أن "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف"، موضحا أن المهمة العسكرية الأمريكية اعتمدت خلال السنوات الماضية على تعاون وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي سوريا، ومع قوات الأمن العراقية داخل العراق.

وكشف المصطفى عن وجود "تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات المرتبطة بالعمليات الموجهة ضد خلايا تنظيم "داعش".
لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".
ولم تصدر عن الإدارة الأمريكية حتى الآن أي إعلانات علنية بشأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.
غير أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "إن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، عند زيارة الشرع إلى واشنطن"، موضحا أنه "خلال الزيارة أعلنت سوريا أنها ستنضم إلى التحالف الدولي، وبذلك ستصبح العضو التسعين فيه لتتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على آخر جيوب داعش ووضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب".
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما الهدف الأبرز من زيارة الشرع إلى واشنطن؟
9 نوفمبر, 12:20 GMT
وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".

وأكد الشرع أن "سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية ليست تحت سيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار داعش".

ورأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية"، معتبرا أن "مهمة حماية الأراضي السورية يجب أن تكون مسؤولية الدولة".
