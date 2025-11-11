عربي
بث مباشر
"الماضي القاسي" للشرع يتصدر... كيف أصبحت سوريا "جزءا كبيرا" من خطة ترامب للسلام
واجتمع الشرع، بعد وصوله إلى البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.ترامب يعتقد أن "قساوة ماضي" الشرع ضرورةوأشاد الرئيس ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع بعد محادثات غير مسبوقة في البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين.وقال ترامب إن الماضي المسلح للشرع سيساعده في إعادة إعمار بلده الذي دمرّته الحرب.سوريا جزء من خطة ترامبوأكد ترامب أن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأميركي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.وأوضح ترامب أنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".دخول ولقاء مغلق أثار الجدلوخلافا للمراسم الاعتيادية المتّبعة لدى لقاء ترامب قادة دول، كان اللقاء مع الشرع مغلقا وبعيدا من الإعلام، إلا أن الرئاسة السورية نشرت صورا لترامب مصافحا الشرع في المكتب البيضوي.وبدا الشرع في صور أخرى جالسا قبالة ترامب بحضور كبار المسؤولين الأمريكيين وبينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس الأركان دان كين.بيان عام من الرئاسة السوريةواحتفت الرئاسة السورية بالمناسبة، حيث كتبت: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".وكشفت الرئاسة أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.اللقاء "يكسر قيد" السفارة السورية في أمريكاوأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".الشرع بين تحديات الداخل والخارجتأتي هذه الزيارة، بعد زيادة الضغوط على الشرع من الداخل والخارج، حيث أن الوضع الأمني لا زال غير مستقر، مع وجود حالات قتل فردية ذات طابع طائفي.كما أن محافظة السويداء، ومنطقة شرقي الفرات، خارج نطاق السيادة السورية، بعد سيطرة فصائل محلية بالأولى وقوات سوريا الديمقراطية في الثانية، عدا عن التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري، في القنيطرة ودرعا وريف دمشق.الشرع: هناك أسباب للوجود العسكري الأمريكي في سوريا
وصل الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، إلى الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.
واجتمع الشرع، بعد وصوله إلى البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عقود.

ترامب يعتقد أن "قساوة ماضي" الشرع ضرورة

ترامب يعتقد أن "قساوة ماضي" الشرع ضرورة

وأشاد الرئيس ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع بعد محادثات غير مسبوقة في البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين.
وقال ترامب إن الماضي المسلح للشرع سيساعده في إعادة إعمار بلده الذي دمرّته الحرب.

سوريا جزء من خطة ترامب

سوريا جزء من خطة ترامب

وأكد ترامب أن سوريا هي "جزء كبير" من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأميركي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأوضح ترامب أنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
أمس, 16:21 GMT

دخول ولقاء مغلق أثار الجدل

وخلافا للمراسم الاعتيادية المتّبعة لدى لقاء ترامب قادة دول، كان اللقاء مع الشرع مغلقا وبعيدا من الإعلام، إلا أن الرئاسة السورية نشرت صورا لترامب مصافحا الشرع في المكتب البيضوي.
وبدا الشرع في صور أخرى جالسا قبالة ترامب بحضور كبار المسؤولين الأمريكيين وبينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس الأركان دان كين.

بيان عام من الرئاسة السورية

بيان عام من الرئاسة السورية

واحتفت الرئاسة السورية بالمناسبة، حيث كتبت: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".
وكشفت الرئاسة أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما الهدف الأبرز من زيارة الشرع إلى واشنطن؟
9 نوفمبر, 12:20 GMT

اللقاء "يكسر قيد" السفارة السورية في أمريكا

وأعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، تسلمه قرارا موقعا من واشنطن برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن مما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.
وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".

الشرع بين تحديات الداخل والخارج

الشرع بين تحديات الداخل والخارج

تأتي هذه الزيارة، بعد زيادة الضغوط على الشرع من الداخل والخارج، حيث أن الوضع الأمني لا زال غير مستقر، مع وجود حالات قتل فردية ذات طابع طائفي.
كما أن محافظة السويداء، ومنطقة شرقي الفرات، خارج نطاق السيادة السورية، بعد سيطرة فصائل محلية بالأولى وقوات سوريا الديمقراطية في الثانية، عدا عن التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري، في القنيطرة ودرعا وريف دمشق.
الشرع: هناك أسباب للوجود العسكري الأمريكي في سوريا
