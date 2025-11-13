عربي
الكرملين: كييف ستضطر للتفاوض من موقف أسوأ إذا رفضت الحوار
أمساليوم
بث مباشر
منذ أكتوبر... "سنتكوم": دعمنا أكثر من 22 عملية ضد "داعش" في سوريا
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، تقديمها الدعم والاستشارات في أكثر من 22 عملية نُفذت ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا)،... 13.11.2025
ونشرت "سنتكوم"، اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه أنها قدمت هذا الدعم في عمليات نفذت بالتعاون بين قوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" وشركائها المحليين في سوريا، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و6 نوفمبر/ تشرين الثاني.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات المشتركة أسفرت عن مقتل 5 من عناصر "داعش" والقبض على 19 آخرين، بينما صرح قائد "سنتكوم"، الجنرال براد كوبر، بأن النجاح الذي تحقق في مواجهة تهديد "داعش" في سوريا هو إنجاز مهم.وأضاف: "سنواصل ملاحقة بقايا داعش في سوريا، كما سنعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي لمنع إعادة تجميع صفوفه ووقف محاولاته لنشر الهجمات الإرهابية إلى دول أخرى".وفي السياق نفسه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" جاء في إطار سياسي خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، مؤكدا أن "سوريا ليست جزءا من العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم".وأوضح المصطفى، في مقابلة هاتفية مع وكالة إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن "الرئيس الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما الاثنين في واشنطن، برغبة سوريا ونواياها واستعدادها للانضمام إلى الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش"، والذي يضم 89 دولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتم توقيع اتفاق حتى الآن".وبيّن وزير الإعلام السوري أن انضمام دمشق يحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، قائلا إن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل"، في إشارة إلى غرفة العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق.وأضاف أن "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف"، موضحا أن المهمة العسكرية الأمريكية اعتمدت خلال السنوات الماضية على تعاون وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي سوريا، ومع قوات الأمن العراقية داخل العراق.وكشف المصطفى عن وجود "تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات المرتبطة بالعمليات الموجهة ضد خلايا تنظيم "داعش". لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".ولم تصدر عن الإدارة الأمريكية حتى الآن أي إعلانات علنية بشأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.غير أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "إن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، عند زيارة الشرع إلى واشنطن"، موضحا أنه "خلال الزيارة أعلنت سوريا أنها ستنضم إلى التحالف الدولي، وبذلك ستصبح العضو التسعين فيه لتتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على آخر جيوب داعش ووضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب".وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".
منذ أكتوبر... "سنتكوم": دعمنا أكثر من 22 عملية ضد "داعش" في سوريا

10:02 GMT 13.11.2025

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، تقديمها الدعم والاستشارات في أكثر من 22 عملية نُفذت ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا)، في سوريا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونشرت "سنتكوم"، اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه أنها قدمت هذا الدعم في عمليات نفذت بالتعاون بين قوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" وشركائها المحليين في سوريا، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و6 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات المشتركة أسفرت عن مقتل 5 من عناصر "داعش" والقبض على 19 آخرين، بينما صرح قائد "سنتكوم"، الجنرال براد كوبر، بأن النجاح الذي تحقق في مواجهة تهديد "داعش" في سوريا هو إنجاز مهم.
وأضاف: "سنواصل ملاحقة بقايا داعش في سوريا، كما سنعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي لمنع إعادة تجميع صفوفه ووقف محاولاته لنشر الهجمات الإرهابية إلى دول أخرى".
وفي السياق نفسه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" جاء في إطار سياسي خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، مؤكدا أن "سوريا ليست جزءا من العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم".
وأوضح المصطفى، في مقابلة هاتفية مع وكالة إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن "الرئيس الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما الاثنين في واشنطن، برغبة سوريا ونواياها واستعدادها للانضمام إلى الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش"، والذي يضم 89 دولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يتم توقيع اتفاق حتى الآن".
وبيّن وزير الإعلام السوري أن انضمام دمشق يحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، قائلا إن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل"، في إشارة إلى غرفة العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق.
وأضاف أن "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف"، موضحا أن المهمة العسكرية الأمريكية اعتمدت خلال السنوات الماضية على تعاون وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي سوريا، ومع قوات الأمن العراقية داخل العراق.
وكشف المصطفى عن وجود "تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات المرتبطة بالعمليات الموجهة ضد خلايا تنظيم "داعش". لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".
ولم تصدر عن الإدارة الأمريكية حتى الآن أي إعلانات علنية بشأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.
غير أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "إن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، عند زيارة الشرع إلى واشنطن"، موضحا أنه "خلال الزيارة أعلنت سوريا أنها ستنضم إلى التحالف الدولي، وبذلك ستصبح العضو التسعين فيه لتتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء على آخر جيوب داعش ووضع حد لتدفق المقاتلين الأجانب".
وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم "داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".
