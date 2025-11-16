https://sarabic.ae/20251116/إعلام-أردني-رسمي-ينفي-استقبال-أي-وفد-من-السويداء-السورية-1107160333.html
إعلام أردني رسمي ينفي استقبال أي وفد من السويداء السورية
إعلام أردني رسمي ينفي استقبال أي وفد من السويداء السورية
سبوتنيك عربي
صرح مصدر رسمي أردني، بأنه لا توجد أي زيارة، اليوم الأحد، لوفد من محافظة السويداء السورية إلى المملكة. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T13:22+0000
2025-11-16T13:22+0000
2025-11-16T13:28+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
أخبار السويداء
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101383/40/1013834049_0:121:3003:1810_1920x0_80_0_0_95723e422544b78a5691542b24ea6c59.jpg
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "بترا" الأردنية، أن "الأردن يواصل جهوده، بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة، لحل الأزمة وترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ضمن خارطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تتضمن زيارة مرتقبة لأهالي السويداء إلى الأردن لم يُحدد موعدها بعد".وكان وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أعلن في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، "خارطة الطريق" مكونة من 7 خطوات لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.وتشير "الخارطة"، إلى أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات". في وقت تسعى فيه "خارطة الطريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.وكانت محافظة السويداء، شهدت في يوليو/ تموز الماضي، تصعيدا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي للمحافظة، وتسبب بتهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع "مجازر مروعة" بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد "ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات"، التي هزّت الرأي العام.
https://sarabic.ae/20251116/سوريا-محافظ-السويداء-الأمن-في-المحافظة-غير-موجود-بسبب-بعض-الفصائل-1107158846.html
https://sarabic.ae/20251005/لجنة-تحقيق-دولية-تبدأ-عملها-في-محافظة-السويداء-السورية-1105637637.html
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101383/40/1013834049_196:0:2863:2000_1920x0_80_0_0_0dc4f2267db48b1c35b5e4fcba6b3e76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام أردني رسمي ينفي استقبال أي وفد من السويداء السورية
13:22 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 13:28 GMT 16.11.2025)
صرح مصدر رسمي أردني، بأنه لا توجد أي زيارة، اليوم الأحد، لوفد من محافظة السويداء السورية إلى المملكة.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة
أنباء "بترا" الأردنية، أن "الأردن يواصل جهوده، بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة، لحل الأزمة وترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ضمن خارطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تتضمن زيارة مرتقبة لأهالي السويداء إلى الأردن لم يُحدد موعدها بعد".
وكان وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أعلن في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، "خارطة الطريق" مكونة من 7 خطوات لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وتشير "الخارطة"، إلى أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات". في وقت تسعى فيه "خارطة الطريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.
وكانت محافظة السويداء،
شهدت في يوليو/ تموز الماضي، تصعيدا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.
وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي للمحافظة، وتسبب بتهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع "مجازر مروعة" بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.
وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية
، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد "ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات"، التي هزّت الرأي العام.