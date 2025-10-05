لجنة تحقيق دولية تبدأ عملها في محافظة السويداء السورية
باشرت لجنة تحقيق دولية زيارتها إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، بعد مرور أكثر من شهرين على الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص نتيجة اشتباكات عنيفة، استمرت لأكثر من أسبوع بين مجموعات مسلحة من العشائر و"القوات الحكومية" من جهة، وفصائل محلية من جهة أخرى.
وبحسب ما أفادت به الناشطة الحقوقية شذى من مدينة السويداء لـ"سبوتنيك"، فإن اللجنة وصلت إلى المحافظة قادمة من العاصمة دمشق، بعد حصولها على الموافقات الرسمية اللازمة لمباشرة عملها.
وقد قام أعضاء اللجنة بزيارة عدد من المواقع في ريف السويداء الغربي، كما توجهوا إلى المشفى الوطني، حيث استمعوا إلى شهادات الكادر الطبي، وتم تسليمهم مجموعة من الفيديوهات التي توثق سقوط المئات من المدنيين خلال الهجوم، الذي تعرضت له المحافظة في يوليو/ تموز الماضي.
ووفقًا لشذى، رصدت اللجنة الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها سكان السويداء، وعلى رأسها أزمة الخبز الناتجة عن توقف جميع الأفران عن العمل بسبب عدم دخول مادة الطحين إلى المحافظة منذ أيام.
كما سجلت اللجنة نقصًا حادًا في الأدوية، لا سيما تلك المخصصة لعلاج أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري والفشل الكلوي، ما يفاقم من معاناة الأهالي في ظل غياب أي حلول ملموسة.
وفي تعليق على مهمة اللجنة، قال المحلل السياسي والكاتب عهد مراد، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "استقلالية لجان التحقيق الدولية تبقى نسبية في ظل التدخلات الإقليمية والدولية في الملف السوري".
وأوضح أن "القوى المتدخلة غالبًا ما تسعى لتوجيه نتائج التحقيق بما يتماشى مع رؤيتها للحل، مما يضع اللجنة تحت ضغط سياسي قد يؤثر على حياديتها".
ومع ذلك، شدد مراد على أن "اللجنة لا يمكنها تجاهل التوثيقات الدقيقة التي قدمها أبناء السويداء، والتي تكشف حجم الكارثة الإنسانية والانتهاكات التي وقعت".
وأضاف: "السؤال الجوهري الآن هو هل تستطيع اللجنة أن تكشف تسلسل الأوامر والمسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة؟ وهل تملك الجرأة لتحميل وزارة الداخلية مسؤولية التقصير في الحماية، وبالتالي مسؤولية السماح للعشائر بالوصول إلى السويداء؟".
وأشار مراد إلى أن "القانون الدولي يحمّل الدولة مسؤولية حماية المدنيين، ما يعني أن الحكومة السورية تتحمل تبعات ما جرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". وتابع: "هذه أسئلة لا يمكن للجنة أن تتجاهلها، خاصة في ظل الجهود الحقوقية الكبيرة، التي يبذلها ناشطو السويداء لتوثيق الحقائق وتقديمها للجهات الدولية".
وفي ختام حديثه، تساءل مراد عن مدى قدرة اللجنة على إنصاف أهالي السويداء فعلًا، قائلًا: "الإنصاف الحقيقي لا يتحقق إلا بمحاسبة الحكومة نفسها، وليس فقط مطالبتها بمحاسبة منفذي الهجوم".
وأضاف: "يجب أن تتحمل الدول مسؤولية الضغط لمحاسبة الحكومة، وإلا فإن تقرير اللجنة سيبقى مجرد سردية توثق الانتهاكات دون أن ترتبط بأدوات محاسبة حقيقية، ما يجعل تأثيرها محدودًا".
وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.
وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي، وتسبب في تهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع مجازر مروعة بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها. وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات، التي هزّت الرأي العام.