سوريا.. محافظ السويداء: الأمن في المحافظة غير موجود بسبب بعض الفصائل
سوريا.. محافظ السويداء: الأمن في المحافظة غير موجود بسبب بعض الفصائل
وأوضح بكور، مساء اليوم الأحد، أن بعض الفصائل داخل السويداء، "لا يروق لها الاستقرار في المحافظة"، معربًا عن استغرابه من "الأفعال العدائية"، التي تُقدم عليها هذه المجموعات، على حد قوله.وأدلى مصطفى بكور بتصريحات لقناة "العربية/الحدث"، أكد خلالها أن "الهجمات التي تشنها بعض الفصائل السورية تعيق عمليات الترميم وإعادة تأهيل المرافق داخل المحافظة"، مشددًا على أن "الأمن في السويداء غير موجود بسبب بعض الفصائل".فيما شدد المسؤول السوري على أن الحوار يبقى "السبيل لحل الأزمة في السويداء".وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي للمحافظة، وتسبب بتهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع مجازر مروعة بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات، التي هزّت الرأي العام.
12:40 GMT 16.11.2025
أكد مصطفى بكور، محافظ السويداء جنوبي سوريا، تسهيل عمل لجنة التحقيق في أحداث المحافظة الدامية، التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي، وتمكينها من استكمال مهامها لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى المحافظة، وفق تعبيره.
وأوضح بكور، مساء اليوم الأحد، أن بعض الفصائل داخل السويداء، "لا يروق لها الاستقرار في المحافظة"، معربًا عن استغرابه من "الأفعال العدائية"، التي تُقدم عليها هذه المجموعات، على حد قوله.
الجيش السوري في بادية السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات إنسانية لسكان السويداء جنوبي سوريا
27 أكتوبر, 15:22 GMT
وأدلى مصطفى بكور بتصريحات لقناة "العربية/الحدث"، أكد خلالها أن "الهجمات التي تشنها بعض الفصائل السورية تعيق عمليات الترميم وإعادة تأهيل المرافق داخل المحافظة"، مشددًا على أن "الأمن في السويداء غير موجود بسبب بعض الفصائل".

وأشار بكور إلى أن هذه المجموعات "تهدد بتخوين وهدر دم أي شخص يدعو للتهدئة ولا يوجد من يحاسب القتلة داخل السويداء" ،منوّهًا إلى رصد عمليات "تهريب أسلحة من بعض المناطق المفتوحة إلى داخل المحافظة".

فيما شدد المسؤول السوري على أن الحوار يبقى "السبيل لحل الأزمة في السويداء".
وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.
وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي للمحافظة، وتسبب بتهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع مجازر مروعة بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.
وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات، التي هزّت الرأي العام.
