https://sarabic.ae/20251116/سوريا-محافظ-السويداء-الأمن-في-المحافظة-غير-موجود-بسبب-بعض-الفصائل-1107158846.html

سوريا.. محافظ السويداء: الأمن في المحافظة غير موجود بسبب بعض الفصائل

سوريا.. محافظ السويداء: الأمن في المحافظة غير موجود بسبب بعض الفصائل

سبوتنيك عربي

أكد مصطفى بكور، محافظ السويداء جنوبي سوريا، تسهيل عمل لجنة التحقيق في أحداث المحافظة الدامية، التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي، وتمكينها من استكمال مهامها... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T12:40+0000

2025-11-16T12:40+0000

2025-11-16T12:40+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102837381_16:0:1735:967_1920x0_80_0_0_20b67447626ffe6bcdd9bd6151ec28a9.png

وأوضح بكور، مساء اليوم الأحد، أن بعض الفصائل داخل السويداء، "لا يروق لها الاستقرار في المحافظة"، معربًا عن استغرابه من "الأفعال العدائية"، التي تُقدم عليها هذه المجموعات، على حد قوله.وأدلى مصطفى بكور بتصريحات لقناة "العربية/الحدث"، أكد خلالها أن "الهجمات التي تشنها بعض الفصائل السورية تعيق عمليات الترميم وإعادة تأهيل المرافق داخل المحافظة"، مشددًا على أن "الأمن في السويداء غير موجود بسبب بعض الفصائل".فيما شدد المسؤول السوري على أن الحوار يبقى "السبيل لحل الأزمة في السويداء".وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي للمحافظة، وتسبب بتهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع مجازر مروعة بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات، التي هزّت الرأي العام.

https://sarabic.ae/20251027/الولايات-المتحدة-تعلن-تقديم-مساعدات-إنسانية-لسكان-السويداء-جنوبي-سوريا-1106449893.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار