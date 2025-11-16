لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/لجنة-التحقيق-في-أحداث-السويداء-السورية-تعلن-توقيف-أفراد-من-وزراتي-الدفاع-والداخلية-1107162457.html
لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية
لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، اليوم الأحد، إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية، ثبت تورطهم بارتكاب مخالفات، وإحالتهم... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T13:59+0000
2025-11-16T14:24+0000
العالم العربي
السويداء
السويداء
أخبار السويداء
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104158348_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_778a3eba86af8efd2532ae241087e33d.jpg
وأضاف النعسان: "ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة".وأشار النعسان إلى أن "اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات". وبيّن النعسان أن "اللجنة تعمل على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات وألا تقدم وعوداً من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة".وأوضح أن "اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم".وأردف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: "تم جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، حيث تم توقيف العناصر الذين ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وأحيلوا إلى الدفاع والداخلية"، مشييرا إلى أنه "تم توثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصولية، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم".وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو/تموز الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع "مجازر مروعة" بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد "ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات"، التي هزّت الرأي العام.
https://sarabic.ae/20251116/سوريا-محافظ-السويداء-الأمن-في-المحافظة-غير-موجود-بسبب-بعض-الفصائل-1107158846.html
https://sarabic.ae/20251005/لجنة-تحقيق-دولية-تبدأ-عملها-في-محافظة-السويداء-السورية-1105637637.html
https://sarabic.ae/20250917/اللجنة-القانونية-العليا-في-السويداء-تؤكد-رفضها-لخارطة-الطريق-التي-أعلنت-عنها-دمشق-----1104939714.html
https://sarabic.ae/20250829/خبيرة-ملف-السويداء-أصبح-دوليا-غير-متعلق-بالقرار-المحلي-ولا-السوري-1104277355.html
السويداء
أخبار السويداء
جنوب سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104158348_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ecd9192bb1e7204c523612eba58fcb44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السويداء, السويداء, أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا
العالم العربي, السويداء, السويداء, أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا

لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية

13:59 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 16.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوقفة أمام "الإسكوا" للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، اليوم الأحد، إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية، ثبت تورطهم بارتكاب مخالفات، وإحالتهم إلى القضاء، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع التحقيقات للوصول إلى الحقيقية وضمان عدم تكرار ما حدث.
وأضاف النعسان: "ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة".

وبيّن النعسان أن "الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيق الميداني من زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، حيث انتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، إضافة إلى عدد من المشافي، وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً".

مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
سوريا.. محافظ السويداء: الأمن في المحافظة غير موجود بسبب بعض الفصائل
12:40 GMT
وأشار النعسان إلى أن "اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات".

وتابع: "يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، وتحافظ اللجنة على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها وسرية مداولتها، ولا تفصح عن المعلومات إلا بحدود ما لا يضر مسار التحقيق".

وبيّن النعسان أن "اللجنة تعمل على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات وألا تقدم وعوداً من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة".
أهالي السويداء يخرجون بمظاهرة رفضا لإعلان خارطة الطريق التي أعلن عنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
لجنة تحقيق دولية تبدأ عملها في محافظة السويداء السورية
5 أكتوبر, 10:53 GMT
وأوضح أن "اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم".

وأضاف النعسان: "لم يثبت قيام مقاتلين أجانب بالمشاركة في أحداث السويداء، وثبت لدنيا أن بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب دخلوا بشكل فردي وعشوائي إلى مدينة السويداء، واقتصر خطاب الكراهية والتحريض على أشخاص محدودين على وسائل التواصل".

وأردف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: "تم جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، حيث تم توقيف العناصر الذين ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وأحيلوا إلى الدفاع والداخلية"، مشييرا إلى أنه "تم توثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصولية، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم".
ماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
"اللجنة القانونية العليا" في السويداء تؤكد رفضها لخارطة الطريق التي أعلنت عنها دمشق
17 سبتمبر, 10:33 GMT
وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو/تموز الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.

وأسفر هذا الهجوم عن تدمير وحرق نحو 35 قرية موزعة في الريف الغربي والشمالي والجنوبي للمحافظة، وتسبب بتهجير آلاف العائلات من منازلها، وسط حالة من الذعر والانهيار الإنساني.

خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
راديو
خبيرة: ملف السويداء أصبح "دوليا" غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
29 أغسطس, 13:28 GMT
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع "مجازر مروعة" بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.
وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد "ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات"، التي هزّت الرأي العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала