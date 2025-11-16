https://sarabic.ae/20251116/لجنة-التحقيق-في-أحداث-السويداء-السورية-تعلن-توقيف-أفراد-من-وزراتي-الدفاع-والداخلية-1107162457.html

لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية

لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، اليوم الأحد، إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية، ثبت تورطهم بارتكاب مخالفات، وإحالتهم... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T13:59+0000

2025-11-16T13:59+0000

2025-11-16T14:24+0000

العالم العربي

السويداء

السويداء

أخبار السويداء

أخبار سوريا اليوم

جنوب سوريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104158348_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_778a3eba86af8efd2532ae241087e33d.jpg

وأضاف النعسان: "ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة".وأشار النعسان إلى أن "اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات". وبيّن النعسان أن "اللجنة تعمل على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات وألا تقدم وعوداً من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة".وأوضح أن "اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم".وأردف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: "تم جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، حيث تم توقيف العناصر الذين ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وأحيلوا إلى الدفاع والداخلية"، مشييرا إلى أنه "تم توثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصولية، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم".وكانت محافظة السويداء، قد شهدت في يوليو/تموز الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، تمثل بهجوم واسع نفذه مسلحون من بعض العشائر "مدعومين بعناصر من القوات الحكومية السورية"، بحسب شهادات محلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفصائل المحلية داخل المحافظة.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق وقوع "مجازر مروعة" بحق المدنيين، راح ضحيتها المئات من أبناء السويداء، في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع داخل المحافظة وخارجها.وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد "ثبوت تورط عناصر حكومية ومسلحين من العشائر في تلك المجازر والانتهاكات"، التي هزّت الرأي العام.

https://sarabic.ae/20251116/سوريا-محافظ-السويداء-الأمن-في-المحافظة-غير-موجود-بسبب-بعض-الفصائل-1107158846.html

https://sarabic.ae/20251005/لجنة-تحقيق-دولية-تبدأ-عملها-في-محافظة-السويداء-السورية-1105637637.html

https://sarabic.ae/20250917/اللجنة-القانونية-العليا-في-السويداء-تؤكد-رفضها-لخارطة-الطريق-التي-أعلنت-عنها-دمشق-----1104939714.html

https://sarabic.ae/20250829/خبيرة-ملف-السويداء-أصبح-دوليا-غير-متعلق-بالقرار-المحلي-ولا-السوري-1104277355.html

السويداء

أخبار السويداء

جنوب سوريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السويداء, السويداء, أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا