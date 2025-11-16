https://sarabic.ae/20251116/وزير-الدفاع-السوري-يلتقي-في-دمشق-وفدا-روسيا-برئاسة-نائب-وزير-الدفاع-1107169011.html

وزير الدفاع السوري يلتقي في دمشق وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة التقى في دمشق بوفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وبحث معهم...

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الأحد: "استقبل وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في دمشق وفدًا رفيع المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي السيد يونس بك يفكيروف، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات البلدين".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قال بيلاؤوسوف: "يسرني رؤيتكم مجددا في موسكو. التقينا أخيرا خلال اجتماع رئيسي بلدينا. ووجودنا هنا مجددا على طاولة المفاوضات يثبت أن الاتصالات بين قادتنا السياسيين ووزاراتنا العسكرية فعالة ومثمرة، وتنطوي على إمكانات هائلة".وتابع البيان: "بدوره، شكر وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة، القيادة الروسية وأندريه بيلاؤوسوف على تنظيم عمل الوفد السوري في موسكو".وختم البيان: "خلال المفاوضات، نوقشت سبل التنفيذ العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".

