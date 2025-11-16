عربي
وزير الدفاع السوري يلتقي في دمشق وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة التقى في دمشق بوفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وبحث معهم...
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الأحد: "استقبل وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في دمشق وفدًا رفيع المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي السيد يونس بك يفكيروف، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات البلدين".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قال بيلاؤوسوف: "يسرني رؤيتكم مجددا في موسكو. التقينا أخيرا خلال اجتماع رئيسي بلدينا. ووجودنا هنا مجددا على طاولة المفاوضات يثبت أن الاتصالات بين قادتنا السياسيين ووزاراتنا العسكرية فعالة ومثمرة، وتنطوي على إمكانات هائلة".وتابع البيان: "بدوره، شكر وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة، القيادة الروسية وأندريه بيلاؤوسوف على تنظيم عمل الوفد السوري في موسكو".وختم البيان: "خلال المفاوضات، نوقشت سبل التنفيذ العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة التقى في دمشق بوفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وبحث معهم مجالات التعاون العسكري وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات البلدين.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الأحد: "استقبل وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في دمشق وفدًا رفيع المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي السيد يونس بك يفكيروف، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات البلدين".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، التقى بوزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة في موسكو.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قال بيلاؤوسوف: "يسرني رؤيتكم مجددا في موسكو. التقينا أخيرا خلال اجتماع رئيسي بلدينا. ووجودنا هنا مجددا على طاولة المفاوضات يثبت أن الاتصالات بين قادتنا السياسيين ووزاراتنا العسكرية فعالة ومثمرة، وتنطوي على إمكانات هائلة".
مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
سوريا.. محافظ السويداء: الأمن في المحافظة غير موجود بسبب بعض الفصائل
وتابع البيان: "بدوره، شكر وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة، القيادة الروسية وأندريه بيلاؤوسوف على تنظيم عمل الوفد السوري في موسكو".
وقال: "مجالات تعاوننا بالغة الأهمية، ونحن نشهد تطورا ملحوظا في علاقاتنا".
وختم البيان: "خلال المفاوضات، نوقشت سبل التنفيذ العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".
