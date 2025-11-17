https://sarabic.ae/20251117/تصويت-هل-تحقق-المحاكمات-العلنية-لمرتكبي-انتهاكات-الساحل-والسويداء-ارتياحا-في-الشارع-السوري؟-1107201466.html
تصويت... هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب "الانتهاكات في الساحل" ستبدأ، اليوم الاثنين، فيما أعلن رئيس...
ويعتقد بعض الخبراء أن إعلان بدء محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل، إلى جانب توقيف عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في قضية السويداء، يعد مؤشرًا على وجود إرادة لمعالجة ملفات الفساد والتجاوزات الأمنية، وأن هذه الخطوات قد تمثّل بداية لمسار أكثر جدية في تعزيز سيادة القانون.فيما يتخوف آخرون من أن تكون هذه المحاكمات تقتصرعلى المحاكمات الشكلية، لإرضاء الرأي العام الداخلي والخارجي عن طريق تقديم "أشخاص ثانويين" كمذنبين، بينما يبقى مرتكبو الانتهاكات الحقيقيين دون محاسبة.برأيك...هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب "الانتهاكات في الساحل" ستبدأ، اليوم الاثنين، فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، في وقت سابق، إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية، ثبت تورطهم بارتكاب مخالفات، وإحالتهم إلى القضاء.
ويعتقد بعض الخبراء أن إعلان بدء محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل، إلى جانب توقيف عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في قضية السويداء، يعد مؤشرًا على وجود إرادة لمعالجة ملفات الفساد والتجاوزات الأمنية، وأن هذه الخطوات قد تمثّل بداية لمسار أكثر جدية في تعزيز سيادة القانون.
فيما يتخوف آخرون من أن تكون هذه المحاكمات تقتصرعلى المحاكمات الشكلية، لإرضاء الرأي العام الداخلي والخارجي عن طريق تقديم "أشخاص ثانويين" كمذنبين، بينما يبقى مرتكبو الانتهاكات الحقيقيين دون محاسبة.
برأيك...هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟