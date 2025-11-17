تصويت... هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تصويت... هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟
سبوتنيك عربي
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب "الانتهاكات في الساحل" ستبدأ، اليوم الاثنين، فيما أعلن رئيس... 17.11.2025
ويعتقد بعض الخبراء أن إعلان بدء محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل، إلى جانب توقيف عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في قضية السويداء، يعد مؤشرًا على وجود إرادة لمعالجة ملفات الفساد والتجاوزات الأمنية، وأن هذه الخطوات قد تمثّل بداية لمسار أكثر جدية في تعزيز سيادة القانون.فيما يتخوف آخرون من أن تكون هذه المحاكمات تقتصرعلى المحاكمات الشكلية، لإرضاء الرأي العام الداخلي والخارجي عن طريق تقديم "أشخاص ثانويين" كمذنبين، بينما يبقى مرتكبو الانتهاكات الحقيقيين دون محاسبة.برأيك...هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟
تصويت... هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟

© AP Photo / Omar Albamمجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
مجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب "الانتهاكات في الساحل" ستبدأ، اليوم الاثنين، فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، في وقت سابق، إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية، ثبت تورطهم بارتكاب مخالفات، وإحالتهم إلى القضاء.
ويعتقد بعض الخبراء أن إعلان بدء محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل، إلى جانب توقيف عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في قضية السويداء، يعد مؤشرًا على وجود إرادة لمعالجة ملفات الفساد والتجاوزات الأمنية، وأن هذه الخطوات قد تمثّل بداية لمسار أكثر جدية في تعزيز سيادة القانون.
فيما يتخوف آخرون من أن تكون هذه المحاكمات تقتصرعلى المحاكمات الشكلية، لإرضاء الرأي العام الداخلي والخارجي عن طريق تقديم "أشخاص ثانويين" كمذنبين، بينما يبقى مرتكبو الانتهاكات الحقيقيين دون محاسبة.
برأيك...هل تحقق المحاكمات العلنية لمرتكبي انتهاكات الساحل والسويداء ارتياحا في الشارع السوري؟
