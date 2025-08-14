عربي
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل
تحقيق أممي: انتهاكات أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب
تحقيق أممي: انتهاكات أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب
تحقيق أممي: انتهاكات أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري، خلال شهر مارس/ آذار،... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T08:31+0000
2025-08-14T09:27+0000
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_d94d4457c86e31a4b5a1b3ee00121c1c.jpg
وأصدرت لجنة التحقيق الأممية، المعنية بسوريا، تقريرا مطولا بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، جاء فيه: "وجدت اللجنة أن الانتهاكات، بما في ذلك الأفعال التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبها كل من المقاتلين المؤيدين للحكومة السابقة وأفراد القوات الحكومية المؤقتة، وكذلك أفراد عاديون".وأضاف التقرير أنه "فيما يتعلق بأعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها، فإن عمليات القتل والأفعال الأخرى اتبعت نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار، ولم تجد اللجنة أي دليل على وجود سياسة حكومية محددة أو خطة لشن هذه الهجمات".وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وبدورهم اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا وفرت مأوىً في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية، للفارين من أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن موسكو تدين تلك الأعمال وتأمل أن يعاقب المسؤولون عنها."كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا
https://sarabic.ae/20250722/لجنة-التحقيق-في-أحداث-الساحل-السوري-تحققنا-من-1426-قتيلا-منهم-نساء-وعسكريون-سابقون--عاجل-1102907691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bc5f359df183ed1e720711113175518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

تحقيق أممي: انتهاكات أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب

08:31 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 09:27 GMT 14.08.2025)
© AP Photoمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري، خلال شهر مارس/ آذار، كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأصدرت لجنة التحقيق الأممية، المعنية بسوريا، تقريرا مطولا بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، جاء فيه: "وجدت اللجنة أن الانتهاكات، بما في ذلك الأفعال التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبها كل من المقاتلين المؤيدين للحكومة السابقة وأفراد القوات الحكومية المؤقتة، وكذلك أفراد عاديون".
شملت هذه الأفعال القتل والتعذيب والاختطاف والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، فضلًا عن النهب وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المرافق الطبية.
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: تحققنا من 1426 قتيلا منهم نساء وعسكريون سابقون
22 يوليو, 11:36 GMT
وأضاف التقرير أنه "فيما يتعلق بأعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها، فإن عمليات القتل والأفعال الأخرى اتبعت نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار، ولم تجد اللجنة أي دليل على وجود سياسة حكومية محددة أو خطة لشن هذه الهجمات".
وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وبدورهم اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا وفرت مأوىً في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية، للفارين من أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن موسكو تدين تلك الأعمال وتأمل أن يعاقب المسؤولون عنها.
"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا
