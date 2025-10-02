الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون متورطة في أحداث الساحل السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون متورطة في أحداث الساحل السوري
الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون متورطة في أحداث الساحل السوري
أعلنت قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على باقي أفراد المجموعات الخارجة عن القانون المتورطين في تنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قوات الجيش والأمن في منطقة دريكيش يوم 6 مارس/آذار الماضي.
وأكد العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في طرطوس، في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة هذه المجموعات.
وأوضح أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت من استكمال العملية الأمنية التي نفذتها قبل أيام في دريكيش، والتي أسفرت عن استهداف المدعو بشار حمود، أحد قادة هذه المجموعات.
وأضاف العقيد عبد العال: "نؤكد التزامنا لأهالي طرطوس بالاستمرار في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة كل من يخرج عن القانون".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في طرطوس، "استهدفت المجرم بشار حمود، المطلوب بتهمة التورط في مقتل نائب مسؤول أمن دريكيش، إلى جانب مشاركته في أعمال إجرامية ضد مواقع الأمن والجيش السوري خلال أحداث مارس/آذار الماضي، والتي أدت إلى استشهاد عدد من العناصر الأمنية والعسكرية".
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بين الهجمات المسلحة وحرائق الغابات... ماذا يحدث في الساحل السوري؟
15 أغسطس, 08:18 GMT
يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في مارس/ آذار الماضي.
وشملت تلك الانتهاكات "اعتداءات على المدنيين والقوات الحكومية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة"، حيث ذكر المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أن "اللجنة تحققت من مقتل 1426 شخصا (بينهم 90 امرأة) معظمهم مدنيون، إضافة إلى 238 عنصرا أمنيا وعسكريا".
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
تحقيق أممي: انتهاكات أحداث الساحل السوري قد ترقى إلى جرائم حرب
14 أغسطس, 08:31 GMT
كما حددت اللجنة "265 مشتبها بهم من مجموعات مسلحة، ووثقت انتهاكات مثل القتل خارج نطاق المعارك ودفن ضحايا في مقابر جماعية".
وفقا للمحامي فرحان، اعتمدت اللجنة على تحقيقات ميدانية، واجتماعات مع جهات محلية ودولية (مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش)، وفحص أدلة رقمية، كما أشارت إلى انتهاكات واسعة لكن غير منظمة، مع تفاوت في سلوك المسلحين.
وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
