الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون متورطة في أحداث الساحل السوري
الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون متورطة في أحداث الساحل السوري
2025-10-02T11:33+0000
2025-10-02T11:33+0000
2025-10-02T11:33+0000
وأكد العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في طرطوس، في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة هذه المجموعات. وأوضح أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت من استكمال العملية الأمنية التي نفذتها قبل أيام في دريكيش، والتي أسفرت عن استهداف المدعو بشار حمود، أحد قادة هذه المجموعات. وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في طرطوس، "استهدفت المجرم بشار حمود، المطلوب بتهمة التورط في مقتل نائب مسؤول أمن دريكيش، إلى جانب مشاركته في أعمال إجرامية ضد مواقع الأمن والجيش السوري خلال أحداث مارس/آذار الماضي، والتي أدت إلى استشهاد عدد من العناصر الأمنية والعسكرية". يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في مارس/ آذار الماضي.كما حددت اللجنة "265 مشتبها بهم من مجموعات مسلحة، ووثقت انتهاكات مثل القتل خارج نطاق المعارك ودفن ضحايا في مقابر جماعية". وفقا للمحامي فرحان، اعتمدت اللجنة على تحقيقات ميدانية، واجتماعات مع جهات محلية ودولية (مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش)، وفحص أدلة رقمية، كما أشارت إلى انتهاكات واسعة لكن غير منظمة، مع تفاوت في سلوك المسلحين. وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.
أعلنت قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على باقي أفراد المجموعات الخارجة عن القانون المتورطين في تنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قوات الجيش والأمن في منطقة دريكيش يوم 6 مارس/آذار الماضي.
وأكد العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في طرطوس
، في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على "تلغرام"، أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة هذه المجموعات.
وأوضح أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت من استكمال العملية الأمنية التي نفذتها قبل أيام في دريكيش، والتي أسفرت عن استهداف المدعو بشار حمود، أحد قادة هذه المجموعات.
وأضاف العقيد عبد العال: "نؤكد التزامنا لأهالي طرطوس بالاستمرار في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة كل من يخرج عن القانون".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في طرطوس، "استهدفت المجرم بشار حمود، المطلوب بتهمة التورط في مقتل نائب مسؤول أمن دريكيش، إلى جانب مشاركته في أعمال إجرامية ضد مواقع الأمن والجيش السوري
خلال أحداث مارس/آذار الماضي، والتي أدت إلى استشهاد عدد من العناصر الأمنية والعسكرية".
يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في مارس/ آذار الماضي.
وشملت تلك الانتهاكات "اعتداءات على المدنيين والقوات الحكومية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة"، حيث ذكر المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أن "اللجنة تحققت من مقتل 1426 شخصا (بينهم 90 امرأة) معظمهم مدنيون، إضافة إلى 238 عنصرا أمنيا وعسكريا".
كما حددت اللجنة "265 مشتبها بهم من مجموعات مسلحة، ووثقت انتهاكات مثل القتل خارج نطاق المعارك ودفن ضحايا في مقابر جماعية".
وفقا للمحامي فرحان، اعتمدت اللجنة على تحقيقات ميدانية، واجتماعات مع جهات محلية ودولية (مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش)، وفحص أدلة رقمية، كما أشارت إلى انتهاكات واسعة لكن غير منظمة، مع تفاوت في سلوك المسلحين.
وكانت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، شهدت في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.