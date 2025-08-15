https://sarabic.ae/20250815/بين-الهجمات-المسلحة-وحرائق-الغابات-ماذا-يحدث-في-الساحل-السوري؟-1103748613.html

تشهد قرى ريف جبلة (جنوب شرقي اللاذقية) استنفارا واسعا، منذ يوم الأربعاء، للتصدي للحرائق التي امتدت من سهل الغاب في ريف حماة إلى قرى بيت ياشوط وعين الشرقية في ريف جبلة، وسط مشاركة شعبية كبيرة في جهود اطفاء الحرائق.وقال إبراهيم الحسين، مسؤول برنامج البحث والإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إن التهديدات للغطاء النباتي في سوريا ما تزال قائمة من خلال موجة شديدة من الحرائق في عدة مواقع في أرياف كل حماة وإدلب وحمص واللاذقية وطرطوس، ما يشكل تهديدا كبيرا للمساحات الخضراء في سوريا ويفاقم آثار مواسم الجفاف لهذا العام، وينعكس سلبا على البيئة والطقس ومجمل مناحي الحياة في عموم سوريا.وأكد الدفاع المدني السوري تكثيف جهود عمليات الإطفاء للحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في منطقتي بروما وارا في جبل الأكراد وفي منطقتي كسب واليمضية بريف اللاذقية الشمالي، وسط صعوبات كبيرة بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة، وتضاريس المنطقة الجبلية الصعبة.واضطر أكثر من 1120 شخصاً إلى مغادرة منازلهم، في حين يقدّر عدد المتضررين بنحو 5 آلاف شخص، بينهم أطفال ومرضى ومسنون يعانون من أمراض تنفسية زادها سوءاً الدخان الكثيف الذي وصل إلى مدينة حماة وريفها وجنوبي إدلب.كما أوضحت في بيان، أمس الخميس، أن "مجموعات من الفلول هاجمت آلية عسكرية تابعة للجيش في ريف اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية".وفي الوقت نفسه، حذرت من وصفتهم بـ"فلول النظام البائد من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري"، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين.ونفذت القوى الأمنية في الآونة الأخيرة، سلسلة من "العمليات النوعية"، أدت إلى ضبط عدد من خلايا فلول النظام المخلوع في الساحل السوري، وضرب بنيتها القيادية والتنظيمية.وكانت مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) شهدت، في 6 مارس/ آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.الأمن السوري يعلن القبض على مدير إدارة المخابرات الجوية في عهد الأسدإلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية

