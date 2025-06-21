https://sarabic.ae/20250621/إلقاء-القبض-على-وسيم-الأسد-عند-الحدود-السورية-اللبنانية-1101906867.html
إلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية
إلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك عبر تنفيذ كمين محكم بعد استدراجه قرب منطقة تلكلخ الحدودية... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T12:30+0000
2025-06-21T12:30+0000
2025-06-21T12:30+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101906667_0:137:930:660_1920x0_80_0_0_eaa53b02fb4e70fa2f0720aa1cb2558d.jpg
وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق.وينحدر وسيم الأسد من محافظة اللاذقية وهو ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، ويمتلك عدة شركات في منطقة الساحل السوري.
https://sarabic.ae/20250619/مشابه-لما-نفذته-في-سوريا-عملية-إسرائيلية-قد-تكون-خيار-تل-أبيب-لضرب-منشأة-فوردو-1101813246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101906667_0:50:930:748_1920x0_80_0_0_c956871165370bc3a7dbbc26f3091241.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
إلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية
ألقت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك عبر تنفيذ كمين محكم بعد استدراجه قرب منطقة تلكلخ الحدودية بريف حمص.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق.
وتابعت في بيانها: "نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح في خطوة تعكس التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".
وينحدر وسيم الأسد من محافظة اللاذقية وهو ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، ويمتلك عدة شركات في منطقة الساحل السوري.