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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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18:00 GMT
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أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
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نبض افريقيا
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إلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية
إلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك عبر تنفيذ كمين محكم بعد استدراجه قرب منطقة تلكلخ الحدودية... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T12:30+0000
2025-06-21T12:30+0000
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وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق.وينحدر وسيم الأسد من محافظة اللاذقية وهو ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، ويمتلك عدة شركات في منطقة الساحل السوري.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إلقاء القبض على وسيم الأسد عند الحدود السورية اللبنانية

12:30 GMT 21.06.2025
© Photo / x/syrianmoiوسيم الأسد
وسيم الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Photo / x/syrianmoi
تابعنا عبر
ألقت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك عبر تنفيذ كمين محكم بعد استدراجه قرب منطقة تلكلخ الحدودية بريف حمص.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق.

وتابعت في بيانها: "نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح في خطوة تعكس التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".

صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
مشابه لما نفذته في سوريا... عملية إسرائيلية قد تكون خيار تل أبيب لضرب منشأة فوردو
19 يونيو, 06:18 GMT
وينحدر وسيم الأسد من محافظة اللاذقية وهو ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، ويمتلك عدة شركات في منطقة الساحل السوري.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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