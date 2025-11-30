https://sarabic.ae/20251130/توتر-خطير-في-السويداء-هل-نشهد-أزمة-جديدة-في-جنوب-سوريا؟-1107628935.html

توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟

توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟

أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات متقطعة، بين قوات الأمن الداخلي التابعة للسلطات السورية المؤقتة، وفصائل محلية من السويداء في محيط قرية المنصورة غربي المحافظة،... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

تهديدات أمنية جديدة واكتشاف "مؤامرة"وفي تطور أمني جديد، ذكرت وسائل إعلام محلية سورية، أن قوات الحرس الوطني في السويداء تعاملت مع طائرات مسيرة مذخرة، يوم أمس السبت، قالت إنها انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة المؤقتة، ومسلحو العشائر واقتربت من المدينة.وأعلنت قيادة الحرس الوطني أنها كشفت "مؤامرة" خطط لها من سمتهم بالعملاء بالتنسيق مع دمشق، وجهات خارجية، لفتح ثغرة أمنية تمهّد لهجوم على المدينة، مؤكدة أنها نفذت عملية سريعة أسفرت عن اعتقال المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.انتهاء عمل لجنة التحقيق وتسليم التقرير النهائيتأتي هذه التطورات بعد إعلان اللجنة الوطنية المستقلة، التي عينتها سلطة دمشق الانتقالية للتحقيق في أحداث السويداء، أنها أنهت أعمالها وقدمت تقريرها النهائي للرئيس السوري أحمد الشرع، متضمناً لائحتين بـ 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين، و265 آخرين يشتبه بمشاركتهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.أحداث دامية وتدخلات دوليةوكانت الحكومة السورية المؤقتة قد شكلت لجنة التحقيق عقب الاشتباكات العنيفة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، والتي أسفرت عن أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى وعمليات تهجير واسعة، إضافة إلى تدمير ممتلكات وسرقة رواتب موظفين حكوميين.وأدت هذه التطورات إلى أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تلاها اجتماع ثلاثي في الأردن بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد.سوريا: التوغل الإسرائيلي داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق "جريمة حرب مكتملة الأركان"

