https://sarabic.ae/20251130/توتر-خطير-في-السويداء-هل-نشهد-أزمة-جديدة-في-جنوب-سوريا؟-1107628935.html
توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟
توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟
أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات متقطعة، بين قوات الأمن الداخلي التابعة للسلطات السورية المؤقتة، وفصائل محلية من السويداء في محيط قرية المنصورة غربي المحافظة، في ظل توتر أمني متصاعد تشهده المنطقة منذ أحداث يوليو/ تموز 2025.

تهديدات أمنية جديدة واكتشاف "مؤامرة"

وفي تطور أمني جديد، ذكرت وسائل إعلام محلية سورية، أن قوات الحرس الوطني في السويداء تعاملت مع طائرات مسيرة مذخرة، يوم أمس السبت، قالت إنها انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة المؤقتة، ومسلحو العشائر واقتربت من المدينة.

وفي سياق متصل، نشر مدير أمن السويداء، سليمان عبد الباقي، مقطعاً مصوّراً يظهر تعرض منزله لاعتداء من قبل عناصر تابعة لفصائل مقربة من الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، مؤكداً عزمه الرد على الهجوم.

وأعلنت قيادة الحرس الوطني أنها كشفت "مؤامرة" خطط لها من سمتهم بالعملاء بالتنسيق مع دمشق، وجهات خارجية، لفتح ثغرة أمنية تمهّد لهجوم على المدينة، مؤكدة أنها نفذت عملية سريعة أسفرت عن اعتقال المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

انتهاء عمل لجنة التحقيق وتسليم التقرير النهائي

تأتي هذه التطورات بعد إعلان اللجنة الوطنية المستقلة، التي عينتها سلطة دمشق الانتقالية للتحقيق في أحداث السويداء، أنها أنهت أعمالها وقدمت تقريرها النهائي للرئيس السوري أحمد الشرع، متضمناً لائحتين بـ 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين، و265 آخرين يشتبه بمشاركتهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية تعلن توقيف أفراد من وزراتي الدفاع والداخلية
16 نوفمبر, 13:59 GMT
وأكدت اللجنة أن التحقيقات جرت وفق المعايير الدولية، فيما شدد مسؤولون سوريون على أن المحاكمات ستكون علنية لضمان الشفافية واحترام حقوق الدفاع.

أحداث دامية وتدخلات دولية

وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد شكلت لجنة التحقيق عقب الاشتباكات العنيفة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، والتي أسفرت عن أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى وعمليات تهجير واسعة، إضافة إلى تدمير ممتلكات وسرقة رواتب موظفين حكوميين.
وأدت هذه التطورات إلى أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تلاها اجتماع ثلاثي في الأردن بين سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد.
سوريا: التوغل الإسرائيلي داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق "جريمة حرب مكتملة الأركان"
