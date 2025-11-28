https://sarabic.ae/20251128/سوريا-ندين-التوغل-الإسرائيلي-داخل-بلدة-بيت-جن-في-ريف-دمشق-والاعتداء-السافر-على-أهاليها-1107584048.html

سوريا: ندين التوغل الإسرائيلي داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق والاعتداء السافر على أهاليها

سوريا: ندين التوغل الإسرائيلي داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق والاعتداء السافر على أهاليها

أدانت سوريا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي نفذته دورية تابعة لجيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بالتوغل داخل بلدة بيت جن في ريف دمشق، واعتدائها على... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أن "استهداف الاحتلال للبلدة بالقصف بعد فشل التوغل يشكل جريمة حرب، خلفت أكثر من 10 قتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسببت بحركة نزوح واسعة نتيجة القصف المستمر".وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان والدمار الناتج عنه، معتبرة أن "هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتندرج ضمن سياسة منهجية لفرض واقع عدواني بالقوة".وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تحترم القانون الدولي وسيادة الأراضي السورية.يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، تضمن توغلا عسكريا داخل البلدة، واعتقال 3 أشخاص، وتصدى الأهالي للقوات المعتدية وسط تحليق مكثف للطيران، فيما شهدت البلدة نزوح السكان إلى المناطق المجاورة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.

