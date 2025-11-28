في ذكرى "ردع العدوان"… عملية إسرائيلية في بيت جن على أعتاب دمشق
شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي واحدًا من أعنف أيامها خلال العام الجاري، بعد عملية توغل بري نفذتها قوات إسرائيلية، فجر الجمعة، أعقبها قصف جوي عنيف أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة نزوح وهلع واسعة بين السكان.
العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا أنها تتزامن مع نشاط إعلامي وميداني لمؤيدي سلطة أحمد الشرع في دمشق، احتفالًا بالذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان" التي يقدّمها الإعلام الرسمي كمحطة مهمة في موازين القوى داخل سوريا.
حسب الجيش الإسرائيلي، توغلت قوة من الفرقة 210 داخل بيت جن لتنفيذ عملية "اعتقال عناصر من تنظيم الجماعة الإسلامية"، المصادر السورية تقول إن الأهالي اشتبكوا مع القوة المتوغلة قبل انسحابها، ما أدى إلى تدخل الطيران الإسرائيلي بشكل فوري ومكثّف.
قصف جوي كثيف وسقوط ضحايا مدنيين
وسائل الإعلام السورية تحدثت عن 9 إلى 10 قتلى حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، مع وجود عائلات محاصرة تحت الأنقاض وصعوبة في عمليات الإنقاذ.
طائرات مسيرة وحربية واصلت التحليق فوق البلدة لساعات، متسببة بحالة شلل تام.
إصابة 6 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات
وأعلن المتحدث الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إصابة 6 جنود، بينهم حالات خطرة، نتيجة اشتباك مسلح وقع خلال العملية.
الجيش وصف العملية بأنها مبنية على "أسابيع من المعلومات الاستخبارية"، مؤكداً أنه "اعتقل جميع المشتبه بهم وقتل عدداً من المسلحين".
نزوح جماعي من بيت جن إلى القرى المجاورة
وأكد شاهد عيان نقلت عنه وسائل إعلام عربية، وجود حركة نزوح واسعة باتجاه بلدات ريف دمشق الغربي بسبب استمرار القصف.
الطرقات امتلأت بعائلات تحمل ما استطاعت حمله، في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث سنوات الحرب الأولى.
توقيت حساس
تزامنت أحداث بيت جن مع استعداد أنصار سلطة أحمد الشرع في دمشق لإحياء الذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان"، التي تسوّق كنجاح أمني كبير، ونقطة تحول أفضل لمستقبل سوريا.
حيث أن هذا التزامن يمنح العملية الإسرائيلية بعدًا رمزيًا، ويطرح تساؤلات حول رسائل عسكرية وسياسية متبادلة في هذا التوقيت تحديدًا.
