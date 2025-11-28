في ذكرى "ردع العدوان"… عملية إسرائيلية في بيت جن على أعتاب دمشق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
في ذكرى "ردع العدوان"… عملية إسرائيلية في بيت جن على أعتاب دمشق
في ذكرى "ردع العدوان"… عملية إسرائيلية في بيت جن على أعتاب دمشق
سبوتنيك عربي
شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي واحدًا من أعنف أيامها خلال العام الجاري، بعد عملية توغل بري نفذتها قوات إسرائيلية، فجر الجمعة، أعقبها قصف جوي عنيف أدى إلى... 28.11.2025
2025-11-28T07:08+0000
2025-11-28T07:08+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105656471_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_afa772e3525fe87ddb10d12ad54bf219.jpg
العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا أنها تتزامن مع نشاط إعلامي وميداني لمؤيدي سلطة أحمد الشرع في دمشق، احتفالًا بالذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان" التي يقدّمها الإعلام الرسمي كمحطة مهمة في موازين القوى داخل سوريا.حسب الجيش الإسرائيلي، توغلت قوة من الفرقة 210 داخل بيت جن لتنفيذ عملية "اعتقال عناصر من تنظيم الجماعة الإسلامية"، المصادر السورية تقول إن الأهالي اشتبكوا مع القوة المتوغلة قبل انسحابها، ما أدى إلى تدخل الطيران الإسرائيلي بشكل فوري ومكثّف.قصف جوي كثيف وسقوط ضحايا مدنيينوسائل الإعلام السورية تحدثت عن 9 إلى 10 قتلى حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، مع وجود عائلات محاصرة تحت الأنقاض وصعوبة في عمليات الإنقاذ.طائرات مسيرة وحربية واصلت التحليق فوق البلدة لساعات، متسببة بحالة شلل تام.إصابة 6 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكاتوأعلن المتحدث الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إصابة 6 جنود، بينهم حالات خطرة، نتيجة اشتباك مسلح وقع خلال العملية.الجيش وصف العملية بأنها مبنية على "أسابيع من المعلومات الاستخبارية"، مؤكداً أنه "اعتقل جميع المشتبه بهم وقتل عدداً من المسلحين".نزوح جماعي من بيت جن إلى القرى المجاورةوأكد شاهد عيان نقلت عنه وسائل إعلام عربية، وجود حركة نزوح واسعة باتجاه بلدات ريف دمشق الغربي بسبب استمرار القصف.الطرقات امتلأت بعائلات تحمل ما استطاعت حمله، في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث سنوات الحرب الأولى.توقيت حساستزامنت أحداث بيت جن مع استعداد أنصار سلطة أحمد الشرع في دمشق لإحياء الذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان"، التي تسوّق كنجاح أمني كبير، ونقطة تحول أفضل لمستقبل سوريا.حيث أن هذا التزامن يمنح العملية الإسرائيلية بعدًا رمزيًا، ويطرح تساؤلات حول رسائل عسكرية وسياسية متبادلة في هذا التوقيت تحديدًا.إعلام سوري: قصف إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق يودي بحياة شخصيناشتباكات في ريف دمشق تسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين
تابعنا عبر
شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي واحدًا من أعنف أيامها خلال العام الجاري، بعد عملية توغل بري نفذتها قوات إسرائيلية، فجر الجمعة، أعقبها قصف جوي عنيف أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة نزوح وهلع واسعة بين السكان.
العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا أنها تتزامن مع نشاط إعلامي وميداني لمؤيدي سلطة أحمد الشرع في دمشق، احتفالًا بالذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان" التي يقدّمها الإعلام الرسمي كمحطة مهمة في موازين القوى داخل سوريا.

حسب الجيش الإسرائيلي، توغلت قوة من الفرقة 210 داخل بيت جن لتنفيذ عملية "اعتقال عناصر من تنظيم الجماعة الإسلامية"، المصادر السورية تقول إن الأهالي اشتبكوا مع القوة المتوغلة قبل انسحابها، ما أدى إلى تدخل الطيران الإسرائيلي بشكل فوري ومكثّف.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة
أمس, 08:08 GMT

قصف جوي كثيف وسقوط ضحايا مدنيين

وسائل الإعلام السورية تحدثت عن 9 إلى 10 قتلى حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، مع وجود عائلات محاصرة تحت الأنقاض وصعوبة في عمليات الإنقاذ.
طائرات مسيرة وحربية واصلت التحليق فوق البلدة لساعات، متسببة بحالة شلل تام.

إصابة 6 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات

وأعلن المتحدث الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إصابة 6 جنود، بينهم حالات خطرة، نتيجة اشتباك مسلح وقع خلال العملية.
الجيش وصف العملية بأنها مبنية على "أسابيع من المعلومات الاستخبارية"، مؤكداً أنه "اعتقل جميع المشتبه بهم وقتل عدداً من المسلحين".

نزوح جماعي من بيت جن إلى القرى المجاورة

وأكد شاهد عيان نقلت عنه وسائل إعلام عربية، وجود حركة نزوح واسعة باتجاه بلدات ريف دمشق الغربي بسبب استمرار القصف.
الطرقات امتلأت بعائلات تحمل ما استطاعت حمله، في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث سنوات الحرب الأولى.

توقيت حساس

تزامنت أحداث بيت جن مع استعداد أنصار سلطة أحمد الشرع في دمشق لإحياء الذكرى السنوية لعملية "ردع العدوان"، التي تسوّق كنجاح أمني كبير، ونقطة تحول أفضل لمستقبل سوريا.
حيث أن هذا التزامن يمنح العملية الإسرائيلية بعدًا رمزيًا، ويطرح تساؤلات حول رسائل عسكرية وسياسية متبادلة في هذا التوقيت تحديدًا.
إعلام سوري: قصف إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق يودي بحياة شخصين
اشتباكات في ريف دمشق تسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين
