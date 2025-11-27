https://sarabic.ae/20251127/عراقجي-المناطق-التي-احتلتها-إسرائيل-في-سوريا-أكبر-من-غزة-1107539489.html

عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة

عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده "لم ولن تتدخل في شؤون لبنان"، مؤكدًا أن "حزب الله لم يضعف ومن يعتقد ذلك لديه حسابات خاطئة". 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T08:08+0000

2025-11-27T08:08+0000

2025-11-27T08:08+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار سوريا اليوم

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.وأطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة، والتي استمرت يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "شملت تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.

https://sarabic.ae/20251127/كاتس-إسرائيل-ليست-على-طريق-السلام-مع-سوريا-1107538831.html

إيران

أخبار إيران

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم