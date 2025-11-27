عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة
عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده "لم ولن تتدخل في شؤون لبنان"، مؤكدًا أن "حزب الله لم يضعف ومن يعتقد ذلك لديه حسابات خاطئة".
وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.وأطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة، والتي استمرت يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "شملت تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
سبوتنيك عربي
عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة

08:08 GMT 27.11.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده "لم ولن تتدخل في شؤون لبنان"، مؤكدًا أن "حزب الله لم يضعف ومن يعتقد ذلك لديه حسابات خاطئة".
وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".
وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
07:46 GMT
وأطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة، والتي استمرت يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.
وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.
وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "شملت تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
