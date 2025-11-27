كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا

عربي
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/كاتس-إسرائيل-ليست-على-طريق-السلام-مع-سوريا-1107538831.html
كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن بلاده ليست على طريق السلام مع سوريا. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T07:46+0000
2025-11-27T07:46+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_b54f27d1aee1ac5951296350c0956bfc.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن يسرائيل كاتس قد صرح في جلسة سرية بأن إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا.زعم وزير الدفاع الإسرائيلي في نقاش أمني مغلق، أن "هناك قوى في سوريا تدرس غزو مستوطنات الجولان"، وأوضح يسرائيل كاتس أن "إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، عن انطلاق مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة في ساعات الصباح الباكر، والتي استمرت على مدار يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "تشمل تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".وأضاف الجيش أن "التمرين سيتضمن حركة نشطة للقوات في منطقة مرتفعات الجولان وغورها، ودوي انفجارات في المنطقة، بالإضافة إلى حركة الطائرات والوسائل الجوية الإضافية"، مؤكدا "عدم وجود أي تهديد أمني".وأكد أن تمرين "ماغن عوز" يجرى ضمن جدول تمارين مديرية العمليات، ويهدف إلى تطبيق وتنفيذ الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، موضحا أن المناورة جزء من خطة التدريب السنوية لعام 2025، وكانت محددة مسبقا ضمن جدول تمارين الجيش.وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
https://sarabic.ae/20251122/رفع-العلم-الإسرائيلي-في-ريف-القنيطرة-الجنوبي-فيديو-1107393001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4f8411b982ffb3fcbc6098cc64073501.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا

07:46 GMT 27.11.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن بلاده ليست على طريق السلام مع سوريا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن يسرائيل كاتس قد صرح في جلسة سرية بأن إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا.
زعم وزير الدفاع الإسرائيلي في نقاش أمني مغلق، أن "هناك قوى في سوريا تدرس غزو مستوطنات الجولان"، وأوضح يسرائيل كاتس أن "إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها".
سوريا- القنيطرة- الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
سوريا.. رفع العلم الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي
22 نوفمبر, 10:56 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، عن انطلاق مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة في ساعات الصباح الباكر، والتي استمرت على مدار يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.
وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.
وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "تشمل تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".
وأضاف الجيش أن "التمرين سيتضمن حركة نشطة للقوات في منطقة مرتفعات الجولان وغورها، ودوي انفجارات في المنطقة، بالإضافة إلى حركة الطائرات والوسائل الجوية الإضافية"، مؤكدا "عدم وجود أي تهديد أمني".
وأكد أن تمرين "ماغن عوز" يجرى ضمن جدول تمارين مديرية العمليات، ويهدف إلى تطبيق وتنفيذ الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، موضحا أن المناورة جزء من خطة التدريب السنوية لعام 2025، وكانت محددة مسبقا ضمن جدول تمارين الجيش.
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала