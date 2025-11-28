عربي
إعلام سوري: قصف إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق يودي بحياة شخصين
إعلام سوري: قصف إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق يودي بحياة شخصين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الجمعة، بمقنل شخصيين اجراء قصف شنّته القوات الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T03:17+0000
2025-11-28T03:23+0000
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0e64e91553d519db482a19720b3d64b.jpg
وأفاد "نلفزوين سوريا" بأن "القوات الإسرائلية انسحبت من داخل البلدة وتوّجهت للتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة، فيما استهدفت مروحيات إسرائلية مواقع في البلدة بقصف جوي".ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "اندلعت اشتباكات بين الأهالي ودورية إسرائيلية أثناء توغلها في البلدة، فيما شُنّ قصف مدفعي على مناطق بمحيط بيت جن".وكان الجيش الإسرائيلي توغل، الأربعاء، في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".ودخلت قوة للجيش مؤلفة من سيارتين إلى قرية بريقة، قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى بثلاث سيارات في قرية رويحينة، وتحركت دبابة باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى منتصفها، قبل أن تغادر لاحقا.كما أقامت قوة ثالثة حاجزا مؤقتا بثلاث سيارات على الطريق بين رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وشرعت في تفتيش المارة.والسبت الماضي، توغلت قوة مؤلفة من 4 سيارات عسكرية باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت صباح السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
أفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الجمعة، بمقنل شخصيين اجراء قصف شنّته القوات الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق.
وأفاد "نلفزوين سوريا" بأن "القوات الإسرائلية انسحبت من داخل البلدة وتوّجهت للتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة، فيما استهدفت مروحيات إسرائلية مواقع في البلدة بقصف جوي".
ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "اندلعت اشتباكات بين الأهالي ودورية إسرائيلية أثناء توغلها في البلدة، فيما شُنّ قصف مدفعي على مناطق بمحيط بيت جن".
وكان الجيش الإسرائيلي توغل، الأربعاء، في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".
ودخلت قوة للجيش مؤلفة من سيارتين إلى قرية بريقة، قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى بثلاث سيارات في قرية رويحينة، وتحركت دبابة باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى منتصفها، قبل أن تغادر لاحقا.
كما أقامت قوة ثالثة حاجزا مؤقتا بثلاث سيارات على الطريق بين رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وشرعت في تفتيش المارة.
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
إعلام سوري: إسرائيل تقصف ريف القنيطرة وتل الأحمر الشرقي بـ3 قذائف مدفعية
أمس, 19:51 GMT
والسبت الماضي، توغلت قوة مؤلفة من 4 سيارات عسكرية باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.
وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت صباح السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".
كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.
وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".
ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
