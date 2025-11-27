https://sarabic.ae/20251127/إعلام-سوري-إسرائيل-تقصف-ريف-القنيطرة-وتل-الأحمر-الشرقي-بـ3-قذائف-مدفعية-1107567552.html

إعلام سوري: إسرائيل تقصف ريف القنيطرة وتل الأحمر الشرقي بـ3 قذائف مدفعية

إعلام سوري: إسرائيل تقصف ريف القنيطرة وتل الأحمر الشرقي بـ3 قذائف مدفعية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قصف مجددا ريف القنيطرة في الأراضي السورية. 27.11.2025, سبوتنيك عربي

واستهدف الجيش الإسرائيلي تل الأحمر الشرقي، بثلاث قذائف مدفعية، وفقا لقناة "الإخبارية" السورية.وكان الجيش الإسرائيلي توغل، أمس الأربعاء، في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".ودخلت قوة للجيش مؤلفة من سيارتين إلى قرية بريقة، قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى بثلاث سيارات في قرية رويحينة، وتحركت دبابة باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى منتصفها، قبل أن تغادر لاحقا.كما أقامت قوة ثالثة حاجزا مؤقتا بثلاث سيارات على الطريق بين رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وشرعت في تفتيش المارة.وفي يوم السبت الماضي، توغلت قوة مؤلفة من 4 سيارات عسكرية باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت صباح السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.

