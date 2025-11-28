إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين خلال اشتباكات في ريف دمشق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين خلال اشتباكات في ريف دمشق
إصابة 6 جنود إسرائيليين ومقتل 9 سوريين خلال اشتباكات في ريف دمشق
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة ستة جنود خلال اشتباكات وقعت أثناء قيام القوات الإسرائيلية بعملية في قرية بيت جن في ريف دمشق جنوبي سوريا، في حين... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T05:35+0000
2025-11-28T06:02+0000
أخبار سوريا اليوم
دمشق
ريف دمشق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069563381_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c35783a1bc09caed5794d78d6ea8082.jpg
وقال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "العملية نفذتها قوات الفرقة 210 استنادًا إلى معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف اعتقال العناصر الذين خططوا لمخططات إرهابية تستهدف مواطني دولة إسرائيل".وأضاف أدرعي أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة، ومقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى ضابط ومقاتل احتياط بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المستشفى".في الأثناء، أفادت وسائل إعلام سورية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء عدوان إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق خلال الساعات الماضية، إلى 9 أشخاص. وذكر "تلفزيون سوريا" بأن عائلة ما تزال تحت الأنقاض نتيجة القصف، فيما تعمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني على محاولة انتشال المحاصرين وسط صعوبات كبيرة بسبب استمرار الاعتداءات على محيط المنطقة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقنل شخصيينجراء قصف شنّته القوات الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق.وكان الجيش الإسرائيلي توغل، الأربعاء، في قرى عدة في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".ودخلت قوة للجيش مؤلفة من سيارتين إلى قرية بريقة، قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى بثلاث سيارات في قرية رويحينة، وتحركت دبابة باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى منتصفها، قبل أن تغادر لاحقا.كما أقامت قوة ثالثة حاجزا مؤقتا بثلاث سيارات على الطريق بين رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وشرعت في تفتيش المارة.والسبت الماضي، توغلت قوة مؤلفة من 4 سيارات عسكرية باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت، صباح السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة ستة جنود خلال اشتباكات وقعت أثناء قيام القوات الإسرائيلية بعملية في قرية بيت جن في ريف دمشق جنوبي سوريا، في حين ارتفعت حصيلة القتلى السوريين خلال العملية إلى 9 أشخاص.
وقال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "العملية نفذتها قوات الفرقة 210 استنادًا إلى معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف اعتقال العناصر الذين خططوا لمخططات إرهابية تستهدف مواطني دولة إسرائيل".
وأضاف أدرعي أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة، ومقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى ضابط ومقاتل احتياط بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المستشفى".
في الأثناء، أفادت وسائل إعلام سورية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء عدوان إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق خلال الساعات الماضية، إلى 9 أشخاص.
وذكر "تلفزيون سوريا" بأن عائلة ما تزال تحت الأنقاض نتيجة القصف، فيما تعمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني على محاولة انتشال المحاصرين وسط صعوبات كبيرة بسبب استمرار الاعتداءات على محيط المنطقة.
القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
إعلام سوري: قصف إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق يودي بحياة شخصين
03:17 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقنل شخصيينجراء قصف شنّته القوات الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق.
وكان الجيش الإسرائيلي توغل، الأربعاء، في قرى عدة في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".
ودخلت قوة للجيش مؤلفة من سيارتين إلى قرية بريقة، قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى بثلاث سيارات في قرية رويحينة، وتحركت دبابة باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى منتصفها، قبل أن تغادر لاحقا.
كما أقامت قوة ثالثة حاجزا مؤقتا بثلاث سيارات على الطريق بين رسم الشولي وأم العظام عند مدخل طريق سد المنطرة، وشرعت في تفتيش المارة.
والسبت الماضي، توغلت قوة مؤلفة من 4 سيارات عسكرية باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي، وصولا إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
أمس, 07:46 GMT
وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت، صباح السبت، باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".
كما توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة تل "الأحمر" الشرقي قبل الانسحاب.
وفي خطوة أثارت تنديد دمشق، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، قوات جيشه المنتشرة في جنوب سوريا، مؤكدًا التزام بلاده بـ"حماية الأقلية الدرزية على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل".
ونقل بيان رسمي عن نتنياهو، قوله للجنود الإسرائيليين في المنطقة: "نولي أهمية لقدراتنا هنا، دفاعيًا وهجوميًا لحماية حلفائنا الدروز، خاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
