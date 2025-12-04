استخدم عبارات طائفية للتضليل... الكشف عن مرتكب "جريمة زيدل" ومهاجمو الأحياء الآمنة "طلقاء"

عربي
كشفت وزارة الداخلية السورية، يوم أمس الأربعاء، عن مرتكب الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل في ريف حمص، وأدت إلى حدوث توتر أمني وأعمال عنف ذات طابع طائفي في... 04.12.2025
وأفاد المتحدث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي حول ملابسات الجريمة التي أودت بحياة إمام مسجد وزوجته: "تم تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وهو محمد الحميد بن خليفة، من متعاطي المواد المخدرة ويرتبط بالمغدور بصلة قرابة".وأردف البابا: "رجحت التحقيقات الأولية أن تكون جريمة زيدل جنائية الدافع".وكشف البابا أن "الجاني كتب عبارات طائفية في مسرح الجريمة لإبعاد الشبهات عنه وتضليل العدالة".انتقام جماعي من جرم غير مرتكبوأعلنت محافظة حمص وسط سوريا، في 24 نوفمبر، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق، التي طالت بعض الممتلكات والسيارات، في الأحياء ذات الغالبية العلوية، بعد وقوع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل، "بلغت 19 منزلا، و29 سيارة، و21 محلا تجاريا".وأشارت المحافظة إلى "استمرار التنسيق المباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردود الأفعال غير المنضبطة، إضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الفعاليات المحلية في الأحياء المتضررة لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع".تصويت... برأيك ما سبب مطالبة المشاركين بالاحتجاجات في الساحل السوري باللامركزية أو الفيدرالية؟
كشفت وزارة الداخلية السورية، يوم أمس الأربعاء، عن مرتكب الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل في ريف حمص، وأدت إلى حدوث توتر أمني وأعمال عنف ذات طابع طائفي في المنطقة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث شكلت هوية المتهم "مفاجئة".
وأفاد المتحدث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي حول ملابسات الجريمة التي أودت بحياة إمام مسجد وزوجته: "تم تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وهو محمد الحميد بن خليفة، من متعاطي المواد المخدرة ويرتبط بالمغدور بصلة قرابة".
وأردف البابا: "رجحت التحقيقات الأولية أن تكون جريمة زيدل جنائية الدافع".
وتابع: نؤكد رفضنا لأي أفعال خارجة عن القانون ونعيد التذكير بمكافحة خطاب الكراهية والطائفية... الجاني اعترف اعترافاً كاملاً بجريمته وسنبث اعترافاته لاحقا.

وكشف البابا أن "الجاني كتب عبارات طائفية في مسرح الجريمة لإبعاد الشبهات عنه وتضليل العدالة".

انتقام جماعي من جرم غير مرتكب

وأعلنت محافظة حمص وسط سوريا، في 24 نوفمبر، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق، التي طالت بعض الممتلكات والسيارات، في الأحياء ذات الغالبية العلوية، بعد وقوع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل، "بلغت 19 منزلا، و29 سيارة، و21 محلا تجاريا".

وأكدت محافظة حمص، في بيان لها، استمرار إزالة مخلفات الشغب وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، وإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، بما يضمن عودة الحركة فيها إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المحافظة إلى "استمرار التنسيق المباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردود الأفعال غير المنضبطة، إضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الفعاليات المحلية في الأحياء المتضررة لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع".
