تصويت... برأيك ما سبب مطالبة المشاركين بالاحتجاجات في الساحل السوري باللامركزية أو الفيدرالية؟
شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة واعتصامات سلمية، احتجاجا على القتل والانفلات الأمني والخطاب الطائفي، وللمطالبة باللامركزية أو... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين الذين تم اعتقالهم من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية الجديدة، خاصة أولئك الذين كانوا ينتمون للنظام السابق.وعلقت وزارة الداخلية السورية على هذه الأحداث مؤكدة احترامها لحق التعبير ضمن القانون، لكنها حذرت من الانجرار وراء مخططات تستهدف استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن المطالب يمكن تأمينها ضمن الأطر القانونية دون اللجوء للفوضى، على حد تعبيره.برأيك، ما سبب مطالبة المشاركين بالاحتجاجات في الساحل السوري باللامركزية أو الفيدرالية؟؟
شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة واعتصامات سلمية، احتجاجا على القتل والانفلات الأمني والخطاب الطائفي، وللمطالبة باللامركزية أو الفيدرالية وإطلاق سراح الموقوفين، وسط انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين الذين تم اعتقالهم من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية الجديدة، خاصة أولئك الذين كانوا ينتمون للنظام السابق.
وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الذي أصدر بيانا مصورا أمس، بين فيه أن "سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية"، وأن "الطائفة العلوية لم تُعر يوما الانتماء الطائفي وزنا، ولم تعترض على تولي أي مكون سوري الحكم، إيمانا منها بشرعية الدولة".
وعلقت وزارة الداخلية السورية على هذه الأحداث مؤكدة احترامها لحق التعبير ضمن القانون، لكنها حذرت من الانجرار وراء مخططات تستهدف استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن المطالب يمكن تأمينها ضمن الأطر القانونية دون اللجوء للفوضى، على حد تعبيره.
برأيك، ما سبب مطالبة المشاركين بالاحتجاجات في الساحل السوري باللامركزية أو الفيدرالية؟؟