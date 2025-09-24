https://sarabic.ae/20250924/بين-الإمكانات-الجبارة-والواقع-الاقتصادي-العراق-يبحث-عن-مخرج--1105160960.html

بين الإمكانات الجبارة والواقع الاقتصادي.. العراق يبحث عن مخرج

بين الإمكانات الجبارة والواقع الاقتصادي.. العراق يبحث عن مخرج

يقف العراق عند مفترق طرق تاريخي تتقاطع فيه الطموحات التنموية مع التحديات السياسية والاقتصادية، ويبرز ملف "الرؤية الاستراتيجية 2050"، بوصفه "رهانًا وطنيًا...

العراق، بما يملكه من ثروات طبيعية هائلة وطاقات بشرية وعلمية مبدعة، يبدو مؤهلًا للانتقال إلى مصاف الدول الكبرى، لكن ثمة عقبات داخلية وخارجية، بينها العقوبات الأمريكية على بعض المصارف، تجعل نجاح هذه الرؤية مرهونًا بقدرة الدولة على صياغة سياسات رشيدة، وحسن اختيار الشعب لقياداته القادرة على تحويل الإمكانات إلى إنجازات ملموسة.وأوضح السوداني أن "المشروع سيوفر نحو مليون ونصف المليون فرصة عمل، ويعزز الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة تصل إلى 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة".وأشار إلى توقيع عقد استشاري مع شركة "كي بي آر"، العالمية لمتابعة مراحل تنفيذ الرؤية، مبيّنًا أن "الخطة تمثل توجهًا وطنيًا شاملًا يشارك فيه القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني".استراتيجية تنموية حتى عام 2050وفي هذا الصدد، قال القيادي في كتلة "الإعمار والتنمية" محمد العكيلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "استقرار الدول ونهوضها لا يتحقق عبر الخطط المرحلية التقليدية فقط، بل يتطلب رؤية شاملة بعيدة المدى، وفي هذا الإطار، أطلق العراق استراتيجية 2050، التي تعد خطة تنموية طموحة تستند إلى مشاريع أنجزتها الحكومة الحالية، وتستكمل بمشاريع مستقبلية وُضعت لها تصاميم وخطط مدروسة، على أن تنفذ على مراحل تتضمن المتابعة والتقييم وتصحيح المسار".وفي الشأن المالي، أشار القيادي السياسي العراقي، إلى أن "تنظيم عمل المصارف الحكومية والأهلية يمثل خطوة أساسية"، مبيّنًا أن "البنك المركزي بصدد إعادة هيكلة هذه المصارف بما ينسجم مع المعايير الدولية، وبما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب".وتابع العكيلي: "هذه المصارف ستكون قادرة على تمويل المشاريع الكبرى وتقديم الضمانات المالية، الأمر الذي من شأنه دعم بيئة الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في العراق".وفي بيان، أوضحت الهيئة أن المشاريع الاستثمارية شملت 6 قطاعات حيوية، ما أسهم في تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي.العقوبات الأمريكية تعرقل التنميةبدوره، رأى الخبير الاستراتيجي السياسي والأمني سعد رحيم، أن "إطلاق العراق لاستراتيجية تنموية تمتد لخمسين عاما يمثل إنجازًا وطنيًا وطموحًا حقيقيًا ينسجم مع ما تطبقه الدول المتقدمة في العالم"، معتبرًا أن هذه "الخطة بعيدة المدى تعكس رؤية لبناء مستقبل اقتصادي وعمراني مستقر للبلاد".وأضاف رحيم في حديث لـ"سبوتنيك": "استمرار تلك العقوبات قد ينعكس سلبا على الوضع المالي للمواطنين، ويؤخر تحقيق الأهداف التنموية، التي يتطلع إليها الشعب والحكومة على حد سواء".ودعا رحيم، الحكومة العراقية والدبلوماسية الوطنية إلى "تكثيف الجهود والتفاوض مع البنك المركزي العالمي والحكومة الأمريكية من أجل رفع أو تخفيف هذه العقوبات، بما يتيح للمصارف العراقية أداء دورها في تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستقرار الاقتصادي".وقدّم صندوق النقد الدولي، العام الماضي، تقييما شاملا للاقتصاد العراقي، مبرزا ما يواجهه من تحديات وما يملكه من فرص مستقبلية. وأوضح التقرير أن "الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2%، خلال عام 2022، إلا أن التوقعات للأعوام المقبلة تبدو أكثر إيجابية، حيث يُرجح أن يسجل نموا بنسبة 1.4% في عام 2024، و5.3% في عام 2025".طاقات هائلةإلى ذلك، يرى السياسي في حزب "تقدم"، طلال الزوبعي، أن "العراق يمتلك طاقات اقتصادية وفكرية وعلمية هائلة تؤهله للانطلاق نحو نهضة تنموية شاملة"، مشيرًا إلى أن "الشعب العراقي يتمتع بكفاءات عالية في الجامعات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف ميادين العمل، ما يجعله قادرا على رسم وتنفيذ خطط استراتيجية طموحة".وفي ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية، أوضح الزوبعي، أنها "تستهدف مؤسسات مالية محددة ذات توجهات خاصة، وليست موجهة إلى الاقتصاد العراقي ككل"، مبيّنًا أن "هذه العقوبات لن تكون عائقًا أمام تنفيذ رؤية الدولة، لا سيما مع وجود مؤسسات مالية كبرى كالبنك المركزي والمصارف العملاقة القادرة على إدارة السيولة النقدية وضمان استمرار المشاريع التنموية".كما توقع صندوق النقد الدولي أن "يتراجع الاقتصاد العراقي بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، متأثرا بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي المرتبط بمخاوف الركود الناتج عن الحرب التجارية". وأشار الصندوق إلى أن "العراق سيعود إلى مسار النمو عام 2026، مع توقعات بتسجيل معدل نمو يبلغ 1.4%".

