"تعاون استراتيجي".. بغداد تتجه نحو الطاقة النووية بخبرات روسية

وسط التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في ميدان الطاقة، تتجه أنظار العراق نحو روسيا الاتحادية بوصفها شريكا تاريخيا، وصديقا استراتيجيا، طالما وقفت إلى جانب... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

العلاقة بين بغداد وموسكو لم تكن وليدة اللحظة، بل هي صداقة متجذرة تبنى اليوم على أسس جديدة من التعاون، خاصة في مجال الطاقة النووية السلمية التي تمثل مفتاحا لحل أزمة الكهرباء في العراق، وتعزيز مكانته على خارطة الطاقة العالمية.وجاء ذلك ضمن التقرير السنوي للشركة عن عام 2024، والذي أشار إلى أن التعاون بين الجانبين يركز على تطوير مشاريع ملموسة في مجالات الطاقة النووية السلمية، بما يسهم في دعم مساعي العراق لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز بنيته التحتية التكنولوجية.وأوضح التقرير أن روسيا والعراق وقعا مذكرة تفاهم إطارية مع اللجنة العراقية للطاقة الذرية، تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث مشاريع محددة، تمهيدا لصياغة اتفاقية حكومية شاملة في هذا المجال.شراكة تاريخيةيقول الباحث في شؤون الطاقة وليد العبيدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العلاقات بين العراق وروسيا تمتاز بمتانتها وعمقها التاريخي"، مشيرا إلى أن "موسكو قدمت دعما واسعا لبغداد في مجالات متعددة، ولا سيما في قطاعي الطاقة الكهربائية والطاقة النووية".ووفقا للخبير العراقي، فإن "التعاون مع روسيا يمكن أن يتيح للعراق تأمين إمدادات طاقة بأسعار مناسبة مقارنة بدول أخرى، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في هذا المجال الحيوي".وشدد العبيدي على أن "أزمة نقص الكهرباء في العراق تتطلب حلولا استراتيجية طويلة الأمد، ويفترض أن يكون الخيار الروسي في مقدمة البدائل المتاحة لمعالجة هذا الملف".فعلى امتداد نحو ثمانية عقود، تطورت هذه العلاقات لتشمل مجالات الاقتصاد والثقافة والصناعة، وصولا إلى التعاون العسكري، مما جعلها واحدة من الشراكات الدولية الراسخة في تاريخ العراق الحديث.بغداد وموسكو.. اتفاقيات مستقبليةإلى ذلك، يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى: "الحكومة ماضية في خططها لتنويع مصادر الطاقة، حيث شكلت الحكومة لجنة بموجب أمر ديواني تضم عددا من الوزارات، من بينها وزارة الكهرباء، بهدف دراسة آليات الاستفادة من الطاقة النووية السلمية وتوظيفها في رفع قدرات منظومة الكهرباء الوطنية".ويشير المتحدث الحكومي العراقي، إلى أن "الطاقة النووية السلمية يمكن أن تسهم بشكل كبير في معالجة أزمة نقص الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة".وفي أبريل/نيسان 2024، أكد تقرير صدر عن مركز "بريماكوف للتعاون السياسي الخارجي" في موسكو، بعنوان "روسيا والعراق: الصمود في ظروف انعدام الاستقرار الإقليمي"، أن ملفي الطاقة والعمليات اللوجستية يحتلان حاليا صدارة الأجندة المشتركة بين روسيا والعراق.وأضاف التقرير: "شركات النفط والغاز الروسية كان لها دور بارز في العراق حتى قبل الغزو الأمريكي عام 2003، ولا تزال تمثل أحد ركائز التعاون الاقتصادي بين البلدين".نقلة نوعية في العلاقات الثنائيةفي المقابل، يؤكد خبير الطاقة النووية والموظف السابق في هيئة الطاقة الذرية العراقية عمار فليح، أن روسيا "تعد من الدول الصديقة للعراق منذ عقود طويلة"، مشيرا إلى أن "هناك تقاربا علميا يمكن أن يفتح آفاق تعاون واسعة بين البلدين في مجالات متعددة، ولا سيما الطاقة النووية السلمية".ويضيف فليح، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق قادر على الاستفادة بما يقارب 25% من الخبرات الروسية في مجال الطاقة النووية، بما يسهم في تطوير البنى التحتية للبلاد على مختلف الأصعدة".ويؤكد فليح أن "هذا التعاون يمكن أن يمثل نقلة نوعية للعراق في مواجهة أزمة الطاقة المزمنة، ويعزز من قدراته في المجالات التنموية الحيوية".

