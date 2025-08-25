من مختبرات روسيا إلى العالم... طبيب عراقي يعلن ثورة جديدة في علاج السرطان

عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
في العام 2017، حمل أحمد حامد الحميري حلمه العلمي وسافر إلى روسيا ليكمل مسيرته الأكاديمية بين الماجستير والدكتوراه في مجال الطب البشري، إذ كان لديه هدف واضح منذ البداية وهو "ابتكار دواء جديد مضاد للسرطان"، مختلف كلياً عما هو متعارف عليه في الساحة الطبية.الرحلة لم تكن مجرد دراسة أكاديمية، بل كانت مشروع حياة امتد لثماني سنوات من العمل المتواصل في مختبرات جامعة أورال الحكومية جنوبي روسيا، بالتعاون مع الجامعة الطبية الحكومية وجامعة ثالثة ضمن شراكة بحثية مميزة.ووفقاً للطبيب العراقي، فإن الإنجاز الأبرز كان في الفكرة العلاجية الجديدة التي لم يسبق أن طُرحت عالمياً وهي أدوية السرطان المعروفة حتى اليوم تعتمد غالباً على فعالية واحدة فقط وهي إحداث السمية الخلوية (قتل الخلايا السرطانية).أما ابتكار أحمد، فقد جمع فعالية مزدوجة في دواء واحد وهي قتل الخلايا السرطانية عبر السمية الخلوية، فضلاً عن تثبيت الخلايا المتبقية وإدخالها في عملية توقف خلوي ما يمنعها من الانقسام مجدداً.وتابع أحمد، قائلاً إن "بهذه الآلية المزدوجة، أصبح بالإمكان تقليص حجم الورم بشكل أسرع، وإيقاف نموه في الوقت ذاته، وهو ما يعني تقصير مدة العلاج وزيادة فاعليته، خصوصاً عند تشخيص المرض في مراحله المبكرة".وفي العراق، كشف تقرير صادر عن مجلس السرطان عن تسجيل أكثر من 43 ألف حالة إصابة جديدة بالأمراض السرطانية خلال العام 2024، بمعدل يقارب 172 حالة لكل 100 ألف شخص.ويوضح التقرير، أن سرطان الثدي يتصدر قائمة الأورام المسجلة بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الحالات، محذراً من أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعاً مثيراً للقلق يستدعي تدخلاً عاجلاً، كما لفت إلى أن التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الحروب يعد من أبرز العوامل المسهمة في تفاقم معدلات الإصابة.سبق وأن أعلنت إدارة الشركة الحديثة للأدوية في العراق، إطلاق الإنتاج المحلي لعلاجات الأورام السرطانية في العراق اعتباراً من عام 2025، مؤكداً أن الشركة بصدد إنشاء سبعة مصانع دوائية داخل البلاد بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، ووفقاً لحديث الشركة، فإنها بدأت نشاطها بتصنيع مختلف المستحضرات الدوائية من شرابات ومراهم ومعلقات وكبسولات وتحاميل، وبطاقات إنتاجية عالية.ويعود هذا النقص إلى تحديات تتعلق بالبنية التحتية الصحية وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى مشكلات الاستيراد والتمويل، الأمر الذي جعل ملف توفير أدوية الأورام أحد أبرز التحديات الصحية في البلاد.علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكريدولة عربية تنجح لأول مرة في إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية
من مختبرات روسيا إلى العالم... طبيب عراقي يعلن ثورة جديدة في علاج السرطان

12:00 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 25.08.2025)
تمكن طبيب عراقي، عمل بشكل متواصل لمدة ثماني سنوات في مختبرات الجامعات الروسية، من تحضير مركبات جديدة أثبتت فعاليتها ضد الخلايا السرطانية.
في العام 2017، حمل أحمد حامد الحميري حلمه العلمي وسافر إلى روسيا ليكمل مسيرته الأكاديمية بين الماجستير والدكتوراه في مجال الطب البشري، إذ كان لديه هدف واضح منذ البداية وهو "ابتكار دواء جديد مضاد للسرطان"، مختلف كلياً عما هو متعارف عليه في الساحة الطبية.
الرحلة لم تكن مجرد دراسة أكاديمية، بل كانت مشروع حياة امتد لثماني سنوات من العمل المتواصل في مختبرات جامعة أورال الحكومية جنوبي روسيا، بالتعاون مع الجامعة الطبية الحكومية وجامعة ثالثة ضمن شراكة بحثية مميزة.

ويقول أحمد، لـ "سبوتنيك"، إنه نجح بفضل المثابرة والإيمان بجدوى البحث، في تحضير مركبات جديدة أثبتت فعاليتها ضد الخلايا السرطانية، مؤكداً أنه خلال مسيرته حصل على ثلاث براءات اختراع تتعلق بهذه الأدوية المبتكرة، كما نشر ما يقارب 20 بحثاً في مجلات "سكوبس" وأكثر من 50 بحثًا في مجلات علمية عالمية، بينها أبحاث مهمة في روسيا نفسها.

ووفقاً للطبيب العراقي، فإن الإنجاز الأبرز كان في الفكرة العلاجية الجديدة التي لم يسبق أن طُرحت عالمياً وهي أدوية السرطان المعروفة حتى اليوم تعتمد غالباً على فعالية واحدة فقط وهي إحداث السمية الخلوية (قتل الخلايا السرطانية).
أما ابتكار أحمد، فقد جمع فعالية مزدوجة في دواء واحد وهي قتل الخلايا السرطانية عبر السمية الخلوية، فضلاً عن تثبيت الخلايا المتبقية وإدخالها في عملية توقف خلوي ما يمنعها من الانقسام مجدداً.
وتابع أحمد، قائلاً إن "بهذه الآلية المزدوجة، أصبح بالإمكان تقليص حجم الورم بشكل أسرع، وإيقاف نموه في الوقت ذاته، وهو ما يعني تقصير مدة العلاج وزيادة فاعليته، خصوصاً عند تشخيص المرض في مراحله المبكرة".

ويشير الطبيب العراقي، إلى أن "هذا الإنجاز لا يمثل فقط خطوة علمية متقدمة، بل يفتح باب أمل جديدا أمام مرضى السرطان حول العالم"، مبيناً أن "دواء واحدا بفعالية مزدوجة، وهو ما لم تستطع الأدوية التقليدية أن تحققه من قبل".

وفي العراق، كشف تقرير صادر عن مجلس السرطان عن تسجيل أكثر من 43 ألف حالة إصابة جديدة بالأمراض السرطانية خلال العام 2024، بمعدل يقارب 172 حالة لكل 100 ألف شخص.
ويوضح التقرير، أن سرطان الثدي يتصدر قائمة الأورام المسجلة بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الحالات، محذراً من أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعاً مثيراً للقلق يستدعي تدخلاً عاجلاً، كما لفت إلى أن التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الحروب يعد من أبرز العوامل المسهمة في تفاقم معدلات الإصابة.
سبق وأن أعلنت إدارة الشركة الحديثة للأدوية في العراق، إطلاق الإنتاج المحلي لعلاجات الأورام السرطانية في العراق اعتباراً من عام 2025، مؤكداً أن الشركة بصدد إنشاء سبعة مصانع دوائية داخل البلاد بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، ووفقاً لحديث الشركة، فإنها بدأت نشاطها بتصنيع مختلف المستحضرات الدوائية من شرابات ومراهم ومعلقات وكبسولات وتحاميل، وبطاقات إنتاجية عالية.
ويواجه العراق منذ سنوات أزمة حادة في تأمين الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان، ما فاقم من معاناة آلاف المصابين وأسرهم، وأجبر الكثيرين على البحث عن العلاج في الخارج بتكاليف باهظة.
ويعود هذا النقص إلى تحديات تتعلق بالبنية التحتية الصحية وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى مشكلات الاستيراد والتمويل، الأمر الذي جعل ملف توفير أدوية الأورام أحد أبرز التحديات الصحية في البلاد.
