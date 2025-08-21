عربي
دولة عربية تنجح لأول مرة في إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية
سبوتنيك عربي
دولة عربية تنجح لأول مرة في إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية

16:52 GMT 21.08.2025
حققت دولة عربيا إنجازا طبيا غير مسبوق تمثل في في إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات، وهو ما يمثل تقدما علميا كبيرا وتاريخيا.
أفادت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة عن نجاحها، لأول مرة في المغرب، في إعادة برمجة خلايا الدم المحيطية أحادية النواة (PBMCs) إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات (iPS)، وهو ما يمثل تقدما علميا كبيرا وتاريخيا.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة أن هذا التقدم الاستراتيجي يمهد الطريق لإحداث منصة وطنية لإعادة البرمجة والتمايز الخلوي لخدمة البحث البيوطبي، والطب الشخصي، والعلاجات المبتكرة.
وقال مدير مركز محمد السادس للبحث والابتكار إن "هذا النجاح يؤكد التزام مؤسستنا بجعل المغرب قطبا مرجعيا في مجال البحث والابتكار الطبي، بما يخدم القضايا الكبرى للصحة العمومية".
وتتمتع الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات، المستخلصة من مجرد أخذ عينة بسيطة من الدم، بخاصيتين مميزتين، هما القدرة على التمايز إلى أي نوع من خلايا الجسم، والقدرة على التكاثر اللامحدود.
وهذه المزايا تجعل منها أداة ثورية لنمذجة الأمراض البشرية انطلاقا من خلايا المريض نفسه، واختبار فعالية وسلامة أدوية جديدة في ظروف قريبة من الواقع الفزيولوجي، وتطوير علاجات تجديدية لإصلاح الأنسجة الحيوية (القلب، الدماغ، الكبد، الرئتان)، وتصميم مقاربات جديدة للعلاج المناعي ضد السرطانات.
الجدير بالذكر أن الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات تخضع حاليا لتجارب سريرية واعدة لعلاج أمراض تنكسية، واضطرابات في الشبكية، وبعض أمراض الدم.
وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإنه بفضل هذا الإنجاز، ترسخ مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مكانة المغرب كفاعل رائد في مجالي التكنولوجيا الحيوية والطب التجديدي.
