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https://sarabic.ae/20241228/دودة-تعيد-بناء-جسمها-باستخدام-الخلايا-الجذعية-1096288512.html
دودة تعيد بناء جسمها باستخدام الخلايا الجذعية
دودة تعيد بناء جسمها باستخدام الخلايا الجذعية
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء أسرار تجديد الأنسجة لدى دودة بحرية قد تمهد لعلاج البشر، مشيرين إلى أنها تظهر مهارات فائقة في إعادة بناء أجزاء كبيرة من جسمها بعد فقدها. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T17:47+0000
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الدودة التي تم دراسة نشاطها تعرف بـ"بلاتينيريز دوميرلي"، وهي قادرة على إعادة خلاياها إلى حالتها الجذعية واستخدامها في بناء الأجزاء المفقودة من الجسم، بحسب موقع "ساينس أليرت".وأوضح الموقع أن الباحثين من جامعة فيينا، توصلوا إلى أن الخلايا المتخصصة بالقرب من الجروح في هذه الدودة تعود بسرعة إلى حالتها الجذعية الأصلية قبل أن تتحول مرة أخرى لتعويض الأنسجة المفقودة.ولفتوا إلى أن هذا النوع من التجديد يعتمد على عملية يطلق عليها "إزالة التمايز"، حيث تستعيد الخلايا حالتها الأصلية لتتكيف مع الأدوار المطلوبة. وعلى عكس معظم الكائنات التي تعتمد على الخلايا الجذعية، تقوم هذه الدودة البحرية بتكوين عدة مجموعات من الخلايا المختلفة لاستعادة الأجزاء المفقودة من جسمها. وأوضحت الدراسة كيف يتم إعادة برمجة هذه الخلايا خلال ساعات قليلة لبناء منطقة نمو جديدة، مشيرة إلى أن هذه النتائج ستكون مفيدة للتطبيقات المستقبلية في الطب، حيث يمكن الاستفادة منها لإعادة برمجة الخلايا البشرية بصورة تؤدي إلى تحسينات كبيرة في علاج الأمراض وإصلاح الأضرار الكبيرة بما يمكن أن يحدث ثورة علاجية في مجال الجروح.
https://sarabic.ae/20241028/دودة-تخرج-من-أنف-طفل-فيديو-1094224409.html
https://sarabic.ae/20241114/لأول-مرة-في-العالم-إعادة-البصر-لأشخاص-عدة-بزراعة-الخلايا-الجذعية-1094786416.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

دودة تعيد بناء جسمها باستخدام الخلايا الجذعية

17:47 GMT 28.12.2024
© Getty Images / BSIP / Contributorالخلايا الجذعية
الخلايا الجذعية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / BSIP / Contributor
تابعنا عبر
اكتشف العلماء أسرار تجديد الأنسجة لدى دودة بحرية قد تمهد لعلاج البشر، مشيرين إلى أنها تظهر مهارات فائقة في إعادة بناء أجزاء كبيرة من جسمها بعد فقدها.
الدودة التي تم دراسة نشاطها تعرف بـ"بلاتينيريز دوميرلي"، وهي قادرة على إعادة خلاياها إلى حالتها الجذعية واستخدامها في بناء الأجزاء المفقودة من الجسم، بحسب موقع "ساينس أليرت".
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دودة تخرج من أنف طفل... فيديو
28 أكتوبر, 01:50 GMT
وأوضح الموقع أن الباحثين من جامعة فيينا، توصلوا إلى أن الخلايا المتخصصة بالقرب من الجروح في هذه الدودة تعود بسرعة إلى حالتها الجذعية الأصلية قبل أن تتحول مرة أخرى لتعويض الأنسجة المفقودة.
ولفتوا إلى أن هذا النوع من التجديد يعتمد على عملية يطلق عليها "إزالة التمايز"، حيث تستعيد الخلايا حالتها الأصلية لتتكيف مع الأدوار المطلوبة.
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لأول مرة في العالم... إعادة البصر لأشخاص عدة بزراعة الخلايا الجذعية
14 نوفمبر, 09:57 GMT
وعلى عكس معظم الكائنات التي تعتمد على الخلايا الجذعية، تقوم هذه الدودة البحرية بتكوين عدة مجموعات من الخلايا المختلفة لاستعادة الأجزاء المفقودة من جسمها.
وأوضحت الدراسة كيف يتم إعادة برمجة هذه الخلايا خلال ساعات قليلة لبناء منطقة نمو جديدة، مشيرة إلى أن هذه النتائج ستكون مفيدة للتطبيقات المستقبلية في الطب، حيث يمكن الاستفادة منها لإعادة برمجة الخلايا البشرية بصورة تؤدي إلى تحسينات كبيرة في علاج الأمراض وإصلاح الأضرار الكبيرة بما يمكن أن يحدث ثورة علاجية في مجال الجروح.
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