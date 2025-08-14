https://sarabic.ae/20250814/علماء-روس-يبتكرون-ترياقا-جديدا-يحد-من-مفعول-لدغات-الثعابين-1103716219.html

علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين

علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين

سبوتنيك عربي

توصل علماء جامعة بيلوروسيا الاتحادية، ضمن فريق دولي، إلى أن الطحالب الدقيقة يمكن أن تساعد في مكافحة آثار لدغات الثعابين السامة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T10:30+0000

2025-08-14T10:30+0000

2025-08-14T10:30+0000

مجتمع

الصحة

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495094_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_ab16f3470a2828c90401917dc69eb4a4.jpg

تم ذلك بعد إجراء تجارب على سم الثعابين الأمريكية، المعروفة باسم "البوثروبس"، من فصيلة الأفاعي السامة، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "التقارير العلمية".يسبب تسمم لدغات الثعابين آثارا سامة مختلفة لدى البشر، تصل إلى حد الوفاة. تقي مضادات السموم من الوفاة بشكل فعال، لكنها لا تستطيع منع تلف الأنسجة العضلية الموضعي تماما، لذا، هناك حاجة إلى علاجات تكميلية، حيث قام العلماء بدراسة قدرة عديدات السكاريد الخارجية المستخرجة من الطحالب الدقيقة في المساعدة في تثبيط النشاط البروتيني والحد من آثار اللدغات.يموت عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا بسبب لدغات الثعابين، وتحدث معظم الوفيات في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، حيث يحتوي سم الثعابين على بروتينات تُعطل تخثر الدم وتؤدي إلى نخر الأنسجة.الترياقات الحالية باهظة الثمن وغير متوفرة دائما، وقد تُسبب أيضا آثارا جانبية (طفح جلدي، توعك، حمى، وردود فعل تحسسية).عالج علماء الأحياء خلايا الطحالب الدقيقة بالكحولات، التي ترسب عديدات السكاريد وتسمح بفصلها عن المكونات الأخرى للخلية، ثم اختبروا قدرة المركبات المُحصّلة على تثبيط نشاط السموم. وللقيام بذلك، حُفظت عينات السم مع عديدات سكاريد الطحالب لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قيست قدرتها على تدمير البروتينات والدهون، بالإضافة إلى تعطيل تخثر الدم.وأكد أن هذه الدراسة، التي أجريت بالاشتراك مع زملاء من جامعة فلومينينسي الفيدرالية (البرازيل) وجامعة ولاية كيميروفو (كيميروفو)، ستكون مفيدة في تطوير أدوية جديدة للحد من تأثيرات سموم الثعابين، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الحصول على الرعاية الطبية محدودا.ووفقا للبروفيسور، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لإيجاد ترياق فعال للعديد من أنواع الثعابين السامة، بما في ذلك الأفعى الشائعة، والتي يمكن العثور عليها في جميع مناطق روسيا تقريبا.رجل يعرض نفسه لـ856 لدغة ثعبان فيتحول دمه لـ"ترياق" عالمي للسم... فيديوالتونسي الذي روض الكوبرا وحول الخطر إلى مهنة استثنائية

https://sarabic.ae/20250811/علماء-روس-يبتكرون-أدوية-جديدة-لمعالجة-المضاعفات-الخطيرة-لمرض-السكري-1103599600.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم