علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين
توصل علماء جامعة بيلوروسيا الاتحادية، ضمن فريق دولي، إلى أن الطحالب الدقيقة يمكن أن تساعد في مكافحة آثار لدغات الثعابين السامة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
تم ذلك بعد إجراء تجارب على سم الثعابين الأمريكية، المعروفة باسم "البوثروبس"، من فصيلة الأفاعي السامة، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "التقارير العلمية".يسبب تسمم لدغات الثعابين آثارا سامة مختلفة لدى البشر، تصل إلى حد الوفاة. تقي مضادات السموم من الوفاة بشكل فعال، لكنها لا تستطيع منع تلف الأنسجة العضلية الموضعي تماما، لذا، هناك حاجة إلى علاجات تكميلية، حيث قام العلماء بدراسة قدرة عديدات السكاريد الخارجية المستخرجة من الطحالب الدقيقة في المساعدة في تثبيط النشاط البروتيني والحد من آثار اللدغات.يموت عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا بسبب لدغات الثعابين، وتحدث معظم الوفيات في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، حيث يحتوي سم الثعابين على بروتينات تُعطل تخثر الدم وتؤدي إلى نخر الأنسجة.الترياقات الحالية باهظة الثمن وغير متوفرة دائما، وقد تُسبب أيضا آثارا جانبية (طفح جلدي، توعك، حمى، وردود فعل تحسسية).عالج علماء الأحياء خلايا الطحالب الدقيقة بالكحولات، التي ترسب عديدات السكاريد وتسمح بفصلها عن المكونات الأخرى للخلية، ثم اختبروا قدرة المركبات المُحصّلة على تثبيط نشاط السموم. وللقيام بذلك، حُفظت عينات السم مع عديدات سكاريد الطحالب لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قيست قدرتها على تدمير البروتينات والدهون، بالإضافة إلى تعطيل تخثر الدم.وأوضح البروفيسور ستانيسلاف المشارك في الدراسة قائلا: "لقد أثبتنا أن عديدات السكاريد المصنّعة بواسطة هذه الأنواع من الطحالب الدقيقة ترتبط بالبروتينات الموجودة في سم الأفعى، وتُثبط نشاط السموم الرئيسية بشكل شبه كامل. بالإضافة إلى ذلك، تمنع عديدات السكاريد من الطحالب اضطرابات تخثرالدم وتقلل من نشاط فوسفوليباز A2، وهي مادة تدمر الدهون وتلحق الضرر بأغشية الخلايا".وأكد أن هذه الدراسة، التي أجريت بالاشتراك مع زملاء من جامعة فلومينينسي الفيدرالية (البرازيل) وجامعة ولاية كيميروفو (كيميروفو)، ستكون مفيدة في تطوير أدوية جديدة للحد من تأثيرات سموم الثعابين، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الحصول على الرعاية الطبية محدودا.ووفقا للبروفيسور، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لإيجاد ترياق فعال للعديد من أنواع الثعابين السامة، بما في ذلك الأفعى الشائعة، والتي يمكن العثور عليها في جميع مناطق روسيا تقريبا.
توصل علماء جامعة بيلوروسيا الاتحادية، ضمن فريق دولي، إلى أن الطحالب الدقيقة يمكن أن تساعد في مكافحة آثار لدغات الثعابين السامة.
تم ذلك بعد إجراء تجارب على سم الثعابين الأمريكية، المعروفة باسم "البوثروبس"، من فصيلة الأفاعي السامة، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "التقارير العلمية"
يسبب تسمم لدغات الثعابين آثارا سامة مختلفة لدى البشر، تصل إلى حد الوفاة. تقي مضادات السموم من الوفاة بشكل فعال، لكنها لا تستطيع منع تلف الأنسجة العضلية الموضعي تماما، لذا، هناك حاجة إلى علاجات تكميلية، حيث قام العلماء بدراسة قدرة عديدات السكاريد الخارجية المستخرجة من الطحالب الدقيقة في المساعدة في تثبيط النشاط البروتيني والحد من آثار اللدغات.
يموت عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا بسبب لدغات الثعابين، وتحدث معظم الوفيات في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، حيث يحتوي سم الثعابين على بروتينات تُعطل تخثر الدم وتؤدي إلى نخر الأنسجة.
الترياقات الحالية باهظة الثمن وغير متوفرة دائما، وقد تُسبب أيضا آثارا جانبية (طفح جلدي، توعك، حمى، وردود فعل تحسسية).
عالج علماء الأحياء خلايا الطحالب الدقيقة بالكحولات، التي ترسب عديدات السكاريد وتسمح بفصلها عن المكونات الأخرى للخلية، ثم اختبروا قدرة المركبات المُحصّلة على تثبيط نشاط السموم. وللقيام بذلك، حُفظت عينات السم مع عديدات سكاريد الطحالب لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قيست قدرتها على تدمير البروتينات والدهون، بالإضافة إلى تعطيل تخثر الدم.
وأوضح البروفيسور ستانيسلاف المشارك في الدراسة قائلا: "لقد أثبتنا أن عديدات السكاريد المصنّعة بواسطة هذه الأنواع من الطحالب الدقيقة ترتبط بالبروتينات الموجودة في سم الأفعى، وتُثبط نشاط السموم الرئيسية بشكل شبه كامل. بالإضافة إلى ذلك، تمنع عديدات السكاريد من الطحالب اضطرابات تخثرالدم وتقلل من نشاط فوسفوليباز A2، وهي مادة تدمر الدهون وتلحق الضرر بأغشية الخلايا".
وأكد أن هذه الدراسة، التي أجريت بالاشتراك مع زملاء من جامعة فلومينينسي الفيدرالية (البرازيل) وجامعة ولاية كيميروفو (كيميروفو)، ستكون مفيدة في تطوير أدوية جديدة للحد من تأثيرات سموم الثعابين، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الحصول على الرعاية الطبية محدودا.
ووفقا للبروفيسور، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لإيجاد ترياق فعال للعديد من أنواع الثعابين السامة، بما في ذلك الأفعى الشائعة، والتي يمكن العثور عليها في جميع مناطق روسيا تقريبا.