علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين

عربي
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250814/علماء-روس-يبتكرون-ترياقا-جديدا-يحد-من-مفعول-لدغات-الثعابين-1103716219.html
علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين
علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين
سبوتنيك عربي
توصل علماء جامعة بيلوروسيا الاتحادية، ضمن فريق دولي، إلى أن الطحالب الدقيقة يمكن أن تساعد في مكافحة آثار لدغات الثعابين السامة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T10:30+0000
2025-08-14T10:30+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495094_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_ab16f3470a2828c90401917dc69eb4a4.jpg
تم ذلك بعد إجراء تجارب على سم الثعابين الأمريكية، المعروفة باسم "البوثروبس"، من فصيلة الأفاعي السامة، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "التقارير العلمية".يسبب تسمم لدغات الثعابين آثارا سامة مختلفة لدى البشر، تصل إلى حد الوفاة. تقي مضادات السموم من الوفاة بشكل فعال، لكنها لا تستطيع منع تلف الأنسجة العضلية الموضعي تماما، لذا، هناك حاجة إلى علاجات تكميلية، حيث قام العلماء بدراسة قدرة عديدات السكاريد الخارجية المستخرجة من الطحالب الدقيقة في المساعدة في تثبيط النشاط البروتيني والحد من آثار اللدغات.يموت عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا بسبب لدغات الثعابين، وتحدث معظم الوفيات في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، حيث يحتوي سم الثعابين على بروتينات تُعطل تخثر الدم وتؤدي إلى نخر الأنسجة.الترياقات الحالية باهظة الثمن وغير متوفرة دائما، وقد تُسبب أيضا آثارا جانبية (طفح جلدي، توعك، حمى، وردود فعل تحسسية).عالج علماء الأحياء خلايا الطحالب الدقيقة بالكحولات، التي ترسب عديدات السكاريد وتسمح بفصلها عن المكونات الأخرى للخلية، ثم اختبروا قدرة المركبات المُحصّلة على تثبيط نشاط السموم. وللقيام بذلك، حُفظت عينات السم مع عديدات سكاريد الطحالب لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قيست قدرتها على تدمير البروتينات والدهون، بالإضافة إلى تعطيل تخثر الدم.وأكد أن هذه الدراسة، التي أجريت بالاشتراك مع زملاء من جامعة فلومينينسي الفيدرالية (البرازيل) وجامعة ولاية كيميروفو (كيميروفو)، ستكون مفيدة في تطوير أدوية جديدة للحد من تأثيرات سموم الثعابين، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الحصول على الرعاية الطبية محدودا.ووفقا للبروفيسور، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لإيجاد ترياق فعال للعديد من أنواع الثعابين السامة، بما في ذلك الأفعى الشائعة، والتي يمكن العثور عليها في جميع مناطق روسيا تقريبا.رجل يعرض نفسه لـ856 لدغة ثعبان فيتحول دمه لـ"ترياق" عالمي للسم... فيديوالتونسي الذي روض الكوبرا وحول الخطر إلى مهنة استثنائية
https://sarabic.ae/20250811/علماء-روس-يبتكرون-أدوية-جديدة-لمعالجة-المضاعفات-الخطيرة-لمرض-السكري-1103599600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495094_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_33120271ee93c9801e550e53eb2a899e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

علماء روس يبتكرون ترياقا جديدا يحد من مفعول لدغات الثعابين

10:30 GMT 14.08.2025
© AP Photo / Andrew Kasukuأحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز كينيا لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا
أحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز كينيا لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Andrew Kasuku
تابعنا عبر
توصل علماء جامعة بيلوروسيا الاتحادية، ضمن فريق دولي، إلى أن الطحالب الدقيقة يمكن أن تساعد في مكافحة آثار لدغات الثعابين السامة.
تم ذلك بعد إجراء تجارب على سم الثعابين الأمريكية، المعروفة باسم "البوثروبس"، من فصيلة الأفاعي السامة، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "التقارير العلمية".
يسبب تسمم لدغات الثعابين آثارا سامة مختلفة لدى البشر، تصل إلى حد الوفاة. تقي مضادات السموم من الوفاة بشكل فعال، لكنها لا تستطيع منع تلف الأنسجة العضلية الموضعي تماما، لذا، هناك حاجة إلى علاجات تكميلية، حيث قام العلماء بدراسة قدرة عديدات السكاريد الخارجية المستخرجة من الطحالب الدقيقة في المساعدة في تثبيط النشاط البروتيني والحد من آثار اللدغات.
يموت عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا بسبب لدغات الثعابين، وتحدث معظم الوفيات في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، حيث يحتوي سم الثعابين على بروتينات تُعطل تخثر الدم وتؤدي إلى نخر الأنسجة.
الترياقات الحالية باهظة الثمن وغير متوفرة دائما، وقد تُسبب أيضا آثارا جانبية (طفح جلدي، توعك، حمى، وردود فعل تحسسية).
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري
11 أغسطس, 11:14 GMT
عالج علماء الأحياء خلايا الطحالب الدقيقة بالكحولات، التي ترسب عديدات السكاريد وتسمح بفصلها عن المكونات الأخرى للخلية، ثم اختبروا قدرة المركبات المُحصّلة على تثبيط نشاط السموم. وللقيام بذلك، حُفظت عينات السم مع عديدات سكاريد الطحالب لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قيست قدرتها على تدمير البروتينات والدهون، بالإضافة إلى تعطيل تخثر الدم.
وأوضح البروفيسور ستانيسلاف المشارك في الدراسة قائلا: "لقد أثبتنا أن عديدات السكاريد المصنّعة بواسطة هذه الأنواع من الطحالب الدقيقة ترتبط بالبروتينات الموجودة في سم الأفعى، وتُثبط نشاط السموم الرئيسية بشكل شبه كامل. بالإضافة إلى ذلك، تمنع عديدات السكاريد من الطحالب اضطرابات تخثرالدم وتقلل من نشاط فوسفوليباز A2، وهي مادة تدمر الدهون وتلحق الضرر بأغشية الخلايا".
وأكد أن هذه الدراسة، التي أجريت بالاشتراك مع زملاء من جامعة فلومينينسي الفيدرالية (البرازيل) وجامعة ولاية كيميروفو (كيميروفو)، ستكون مفيدة في تطوير أدوية جديدة للحد من تأثيرات سموم الثعابين، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الحصول على الرعاية الطبية محدودا.
ووفقا للبروفيسور، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لإيجاد ترياق فعال للعديد من أنواع الثعابين السامة، بما في ذلك الأفعى الشائعة، والتي يمكن العثور عليها في جميع مناطق روسيا تقريبا.
رجل يعرض نفسه لـ856 لدغة ثعبان فيتحول دمه لـ"ترياق" عالمي للسم... فيديو
التونسي الذي روض الكوبرا وحول الخطر إلى مهنة استثنائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала