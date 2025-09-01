https://sarabic.ae/20250901/الغاز-المسال-التركي-حل-طارئ-يفتح-صفحة-جديدة-في-ملف-الطاقة-العراقي-1104286328.html

الغاز المسال التركي.. حل طارئ يفتح صفحة جديدة في ملف الطاقة العراقي

الغاز المسال التركي.. حل طارئ يفتح صفحة جديدة في ملف الطاقة العراقي

سبوتنيك عربي

يعيش العراقيون ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء، في حين تلجأ الحكومة إلى خيارات غير تقليدية لتأمين الغاز وتشغيل محطات الطاقة، خاصة بعد تضييق العقوبات الأمريكية...

رست الباخرة التركية في ميناء الفاو، كحل إسعافي، وسابقة في مشهد الطاقة العراقي، وسط تحديات أعمق تتعلق بغياب الاستثمار المحلي في الغاز وتأخر مشاريعه لسنوات.ويهدف المشروع إلى رفع قدرات العراق التصديرية وتوسيع منافذ تصريف الخام، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لترسيخ موقعها كمركز إقليمي محوري في تجارة الطاقة.وكشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار، في حديث لمنصة "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، مؤخرا، أن هذه المبادرة تمثل امتدادا لمشروع "طريق التنمية"، الذي يخطط لربط القارة الآسيوية بأوروبا عبر ممر يمر بالعراق، ويضم شبكات نقل متعددة من سكك حديد وطرق سريعة، إلى جانب مشاريع الطاقة.خيارات بديلة لتأمين الغازويقول الصحفي المتخصص في الاقتصاد، أمير الخفاجي، في حديث لـ "سبوتنيك": "تبذل الحكومة العراقية جهودا كبيرة لتأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران التي حدّت من خطوط الإمداد المعتادة". ويوضح الخفاجي، أن "الحكومة اضطرت مؤخرا إلى استقدام باخرة تركية وصلت إلى ميناء الفاو لتزويد العراق بالغاز المسال، في خطوة تعد سابقة من نوعها تهدف إلى تلبية حاجة البلاد المتزايدة للطاقة الكهربائية وتقليل ساعات الانقطاع التي يعاني منها العراقيون".ويضيف: "هذه التحركات تعكس حرص الحكومة على توفير بدائل سريعة لإرضاء الشارع العراقي، رغم الضغوط الدولية والقيود المفروضة على مسارات الإمداد"، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر يتمثل في غياب استثمارات كافية بمجال استثمار الغاز محليا".وقبل شهرين تقريبا، أعلنت السلطات العراقية، استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة باتفاق استيراد الغاز من تركمانستان، في خطوة من شأنها دعم منظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة النقص في الوقود الذي تحتاجه محطات الإنتاج.العراق يستعد لتصدير شحنات غاز إلى الصين وأوروبا في غضون ذلك، يكشف مختص بالشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، أن "العراق يواصل تعزيز حضوره في سوق الطاقة العالمية من خلال خطط لتصدير نحو 20 ألف برميل من الغاز إلى الصين خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب 15 ألف برميل أخرى إلى أوروبا في مرحلة لاحقة".ويضيف: "هذه الصفقات تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد العراقي وتنويع أسواق التصدير"، مؤكدا أن "الطلب المتزايد من الدول الكبرى على الغاز العراقي يعكس الثقة المتنامية بجودة الإنتاج المحلي وإمكانياته التنافسية عالميا".ويولّد العراق في الوقت الراهن نحو 27 ألف ميغاواط من الكهرباء من خلال محطات تعتمد بشكل أساسي على الغاز، غير أن الإنتاج يتراجع أحيانا ليصل إلى حدود 17 ألف ميغاواط فقط.ومنذ عام 2017، تعتمد بغداد على استيراد ما يقارب 50 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني لسد العجز في إنتاج الكهرباء. وخلال هذه الفترة تجاوزت الكميات الموردة 52 مليار متر مكعب، بكلفة تخطت 15 مليار دولار، غير أن الإمدادات لم تكن مستقرة دائما، إذ دأبت طهران على تقليصها أو وقفها بين الحين والآخر، ما زاد من تعقيد أزمة الطاقة في العراق، بحسب التصريحات الرسمية وغير الرسمية.

