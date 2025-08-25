https://sarabic.ae/20250825/الأكبر-والأولى-من-نوعها-العراق-يعلن-عن-أكبر-شحنة-غاز-مسال-عبر-مرفأ-البصرة-1104106600.html

الأكبر والأولى من نوعها.. العراق يعلن عن أكبر شحنة غاز مسال عبر مرفأ البصرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة النفط العراقية، بدء تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من مرفأ تصدير غاز البصرة، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرّد، في خطوة نوعية تعد الأولى...

يونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، قوله في بيان: "الرصيف الثاني في مرفأ تصدير الغاز السائل الخاص بشركة غاز البصرة بميناء خور الزبير، يقوم حاليا بتحميل الناقلة (غاز كيم ) التي تصل حمولتها إلى 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد".وأكد إسماعيل، أن "هذه الناقلة تعد أكبر وأول ناقة للغاز السائل يتم تحميلها بهذا الحجم وبهذه الكمية من ميناء خور الزبير في محافظة البصرة جنوب العراق"، موضحا أن "هذا النشاط النوعي يعد الأول في تاريخ قطاع الغاز السائل، ويمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور العراق في الأسواق العالمية، من خلال أستقبال الموانىء العراقية لناقلات تجارية متخصصة عملاقة" .ولفت الى أن "نجاح الوزارة وشركة غاز البصرة بتنفيذ مشروع إعادة تاهيل الرصيف الثاني بالكامل ودخوله الخدمة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، والذي تضمن تعميق واجهته البحرية بما يتيح له استقبال الناقلات العملاقة، يعد خطوة تعكس تنامي قدرات شركة غاز البصرة التصديرية، مشيداً بجهود العاملين في قطاع الغاز وخصوصاً في شركة غاز البصرة على هذا الإنجاز" .وختم وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز: "منذ عام 2016 ، نجح العراق في تغطية الحاجة المحلية من غاز الطبخ (غاز النفط المسال)، وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية".والغاز المصاحب هو غاز طبيعي يخرج مع النفط الخام أثناء استخراجه من الآبار، أي أنه يكون مصحوبا للنفط داخل المكمن الجيولوجي.ويقوم عدد من الدول النفطية بحرق الغاز المصاحب في الهواء عند منصات الإنتاج لعدم وجود بنى تحتية لمعالجته، ما يؤدي إلى هدر اقتصادي كبير، وانبعاثات ملوثة تؤثر على البيئة، ومع مضاعفة إنتاجه أسهم ذلك في تقليل الانبعاثات وإيقاف حرقه.

