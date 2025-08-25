عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الأكبر والأولى من نوعها.. العراق يعلن عن أكبر شحنة غاز مسال عبر مرفأ البصرة
يونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، قوله في بيان: "الرصيف الثاني في مرفأ تصدير الغاز السائل الخاص بشركة غاز البصرة بميناء خور الزبير، يقوم حاليا بتحميل الناقلة (غاز كيم ) التي تصل حمولتها إلى 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد".وأكد إسماعيل، أن "هذه الناقلة تعد أكبر وأول ناقة للغاز السائل يتم تحميلها بهذا الحجم وبهذه الكمية من ميناء خور الزبير في محافظة البصرة جنوب العراق"، موضحا أن "هذا النشاط النوعي يعد الأول في تاريخ قطاع الغاز السائل، ويمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور العراق في الأسواق العالمية، من خلال أستقبال الموانىء العراقية لناقلات تجارية متخصصة عملاقة" .ولفت الى أن "نجاح الوزارة وشركة غاز البصرة بتنفيذ مشروع إعادة تاهيل الرصيف الثاني بالكامل ودخوله الخدمة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، والذي تضمن تعميق واجهته البحرية بما يتيح له استقبال الناقلات العملاقة، يعد خطوة تعكس تنامي قدرات شركة غاز البصرة التصديرية، مشيداً بجهود العاملين في قطاع الغاز وخصوصاً في شركة غاز البصرة على هذا الإنجاز" .وختم وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز: "منذ عام 2016 ، نجح العراق في تغطية الحاجة المحلية من غاز الطبخ (غاز النفط المسال)، وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية".والغاز المصاحب هو غاز طبيعي يخرج مع النفط الخام أثناء استخراجه من الآبار، أي أنه يكون مصحوبا للنفط داخل المكمن الجيولوجي.ويقوم عدد من الدول النفطية بحرق الغاز المصاحب في الهواء عند منصات الإنتاج لعدم وجود بنى تحتية لمعالجته، ما يؤدي إلى هدر اقتصادي كبير، وانبعاثات ملوثة تؤثر على البيئة، ومع مضاعفة إنتاجه أسهم ذلك في تقليل الانبعاثات وإيقاف حرقه.
أعلنت وزارة النفط العراقية، بدء تحميل أكبر ناقلة للغاز المسال من مرفأ تصدير غاز البصرة، بطاقة تصل إلى 20 ألف طن من الغاز شبه المبرّد، في خطوة نوعية تعد الأولى في تاريخ قطاع الغاز السائل العراقي.
يونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، قوله في بيان: "الرصيف الثاني في مرفأ تصدير الغاز السائل الخاص بشركة غاز البصرة بميناء خور الزبير، يقوم حاليا بتحميل الناقلة (غاز كيم ) التي تصل حمولتها إلى 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد".
وأضاف: "الحكومة ممثلة بوزارة النفط حريصة على تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز السائل، وتصدير الفائض منه الى الأسواق التجارية الخارجية المتخصصة"، مبينا أن "قطاع الغاز يشهد نشاطا مضطردا يسهم في تعزيز الإيرادات المالية لخزينة الدولة".
وأكد إسماعيل، أن "هذه الناقلة تعد أكبر وأول ناقة للغاز السائل يتم تحميلها بهذا الحجم وبهذه الكمية من ميناء خور الزبير في محافظة البصرة جنوب العراق"، موضحا أن "هذا النشاط النوعي يعد الأول في تاريخ قطاع الغاز السائل، ويمثل خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور العراق في الأسواق العالمية، من خلال أستقبال الموانىء العراقية لناقلات تجارية متخصصة عملاقة" .
ولفت الى أن "نجاح الوزارة وشركة غاز البصرة بتنفيذ مشروع إعادة تاهيل الرصيف الثاني بالكامل ودخوله الخدمة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، والذي تضمن تعميق واجهته البحرية بما يتيح له استقبال الناقلات العملاقة، يعد خطوة تعكس تنامي قدرات شركة غاز البصرة التصديرية، مشيداً بجهود العاملين في قطاع الغاز وخصوصاً في شركة غاز البصرة على هذا الإنجاز" .
وبيّن إسماعيل أن "شركة غاز البصرة تمكنت من مضاعفة إنتاج الغاز المصاحب من 250 مليون قدم مكعب قياسي يوميا إلى أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يوميا، ما أسهم في تقليل الانبعاثات وإيقاف حرق الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة".

وختم وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز: "منذ عام 2016 ، نجح العراق في تغطية الحاجة المحلية من غاز الطبخ (غاز النفط المسال)، وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية".
والغاز المصاحب هو غاز طبيعي يخرج مع النفط الخام أثناء استخراجه من الآبار، أي أنه يكون مصحوبا للنفط داخل المكمن الجيولوجي.
ويقوم عدد من الدول النفطية بحرق الغاز المصاحب في الهواء عند منصات الإنتاج لعدم وجود بنى تحتية لمعالجته، ما يؤدي إلى هدر اقتصادي كبير، وانبعاثات ملوثة تؤثر على البيئة، ومع مضاعفة إنتاجه أسهم ذلك في تقليل الانبعاثات وإيقاف حرقه.
